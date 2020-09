Vox pide plan de natalidad para afrontar despoblación

Sábado, 26 Septiembre 2020 15:56

El diputado de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha lamentado que ninguno de los partidos que apoyaron la moción de Teruel Existe en el Congreso plantease el fomento de la natalidad como fundamental para revertir la despoblación.

Chamorro, que ha visitado este sábado Soria junto con sus compañeros Cristina Esteban, que amadrina a Soria como diputada de Vox; el diputado por Zamora y experto en temas de despoblación, Pedro Requejo y el diputado por Valladolid, Pablo Saenz, ha señalado que la despoblación es el resultado también de la falta de proyecto de cohesión territorial en España, ya que la descentralización a través de las comunidades autónomas no ha cumplido su objetivo, ya que se pensaba inicialmente que el estado autonómico iba a contribuir a que la gente se quedara arraigada en su tierra y ha conseguido lo contrario.

El Congreso de los Diputados sacó adelante en junio con una amplia mayoría absoluta de apoyos –295 síes, 52 abstenciones de los diputados de Vox y ningún voto en contra– la moción presentada por Teruel Existe en la que instaba al Gobierno a actuar poniendo en marcha con la mayor rapidez posible un “Plan de Reactivación de las zonas despobladas”, ya que debe cumplir con el calendario del Plan de Recuperación de la Unión Europea (1 de enero de 2021), e impulsando un pacto estatal que se ha denominado “Pacto de estado: hacia una España vertebrada, por el equilibrio territorial, la sostenibilidad y el reto demográfico, en la España vaciada”, que deberá acordarse en el Congreso de los Diputados en el plazo más breve posible.

Chamorro ha subrayado que una de las cuestiones fundamentales para revertir la despoblación es afrontar la natalidad y arbitrar medidas para su fomento así como dignificar al mundo rural y reclamar precios justos para el sector primario.

"Hay una serie de cuestiones que no se han abordado en estos cuarenta años, pero que está acabando con la cohesión territorial nacional en base a que no hay población en las zonas rurales. No es un problema tanto de números sino general", ha señalado.

Chamorro ha señalado que no se puede trasladar la cosmovisión de las ciudades al mundo rural, porque éste tiene otra forma de vida que es necesario dignificar.

"Hay que revitalizar España y darle valor a los productos agroalimentarios, que somos una potencia a nivel europeo", ha recalcado.

Chamorro ha calificado de increible que ninguno de los partidos, en la moción presentada conjuntamente con Teruel Existe, planteará ninguna medida para apoyar a la familia y a la natalidad.

En este sentido ha recalcado que todos los países europeos del entorno tienen unas ayudas importantes a la natalidad.

"¿Cómo se puede aprobar una moción sobre el reto demográfico si no tiene una sola palabra a favor de la familia y la natalidad?", se ha cuestionado.

Chamorro ha subrayado que el problema de la despoblación hay que verlo de forma nacional, porque de lo contrario se pondrán unos "parches" en unas provincias pero se seguirá manteniendo el problema.

Requejo ha apuntado que la despoblación tiene su raíz en el problema de la falta de natalidad, que también sufren grandes capitales como Madrid, Barcelona y Valencia, que absorben población de otras zonas.

"Si no das un plan de natalidad, para mantener la tasa de reposición, no hay nada que hacer", ha señalado.

¡Tener un hijo, hasta que se independice a la veintena de años, cuesta 130.000 euros a cada familia, según ha apuntado Requejo, que ha recalcado que si una persona hace un esfuerzo por la sociedad para tener hijos, tendrá que ser tratado de forma diferente.

Requejo ha asegurado que la única manera de romper con el círculo de la despoblación es con trabajo, para lo que el Gobierno debería subirse a los planes que habilita Europa cada siete años y de los que España apenas aprovecha el 30 por ciento.

"La UE ya ha llamado la atención al Gobierno de que no está presentado planes", ha apuntado.

Requejo ha señalado que 44 provincias españolas sufren, en mayor o menor medida, el problema de la despoblación, aunque ha subrayado que el problema se puede revertir con medidas.

"Me das un plan de natalidad, una sanidad que esté bien, un plan de vivienda, etc. Y podré poner una pequeña empresa y tendré unas bonificaciones. Y es factible hacerlo para 1.100.000 personas que ocupan el 55 por ciento del territorio", ha recalcado.

Requejo ha lamentado que al Gobierno se le pasa el tiempo y desaprovecha las oportunidades de ayuda que ofrece Europa.