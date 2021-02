Un positivo, en el cribado de Quintana Redonda

Jueves, 04 Febrero 2021 15:40

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha realizado esta mañana un cribado selectivo poblacional con test de antígenos de última generación para diagnóstico del SARS-CoV-2 en Quintana Redonda, con 182 pruebas realizadas y un sólo resultado positivo.



Quintana Redonda es el único municipio de la provincia de Soria que forma parte del mapa de 53 municipios de la Comunidad a los que la Junta de Castilla y León, tras el acuerdo adoptado el pasado sábado en Consejo de Gobierno extraordinario, aplica una serie de medidas preventivas calificadas como 'excepcionalísimas'.

La Incidencia Media Acumulada a 14 días en Quintana Redonda es de 2.032 casos por cada 100.000 habitantes y de 1.219 en siete días.

El alcalde de Quintana Redonda, Sergio Frías, ha comentado este jueves que con el cribado se buscaba localizar a las personas asintomáticas y que hace que el virus sea de alguna manera incontrolable.

Además ha señalado que los vecinos de Quintana Redonda y sus nueve barrios están viviendo la incidencia de la pandemia, desde Navidad, como si hubiesen visto "las orejas al lobo" y está siendo cauteloso en las medidas de distanciamiento social.





Por su parte, el coordinador de la Unidad Covid en Soria, Javier Iglesias, ha explicado que los casos están localizados en Quintana Redonda tanto en la residencia de mayores como en alguna familia, pero se ha decidido realizar este cribado para comprobar si el virus está en la localidad o no.

Además ha señalado que Tardelcuende comenzó ayer a registrar una incidencia muy alta y aunque no se ha dado todavía las alertas, quieren cortar la incidencia, y para ello han organizado otro cribado.

Iglesias ha asegurado que la evolución de la tercera ola de la pandemia en Soria está empezando "a no crecer, que ya es importante y esperamos que empieza a bajar la próxima semana y también la presión hospitalaria".

"La clave es la vacuna y la distancia social; el autoconfinamiento y sólo comunicarnos con la gente imprescindible", ha apuntado.

Para realizar el cribado, coordinado desde la unidad Covid-AP, Sacyl ha contado con tres enfermeras del equipo de Atención Primaria del centro de Salud Soria Rural y personal administrativo.

El objetivo de estos cribados es detectar precozmente a personas que, sin tener ningún síntoma, puedan estar infectados y ser contagiosos, para evitar así la transmisión del virus.