Tres grupos sorianos en festival Juventudes Obreras

Comisiones Obreras organizará el próximo sábado su festival musical “Juventudes Obreras”, con tres grupos sorianos en el cartel.

Los conciertos tendrán como escenario el Botánico Café Teatro, a partir de las siete de la tarde, con entrada gratuita.

Abrirá el festival el grupo Monipolio, nacido en Soria en 2017, de la mano de los jóvenes Mónica Contreras Alonso y Pablo Llorente Mateo, quienes versionan temas de varios estilos musicales, fundamentalmente en castellano e inglés.

Su espectáculo, muy dinámico, cuenta con numerosos temas conocidos de las décadas de los 80 y 90 y se centra en el disfrute y participación activa del público.

Además en el festival participarán Involuzion y Kraken Punk Rock.

 

 

