Tres grupos sorianos en festival Juventudes Obreras

Jueves, 25 Septiembre 2025 08:14

Comisiones Obreras organizará el próximo sábado su festival musical “Juventudes Obreras”, con tres grupos sorianos en el cartel.

Los conciertos tendrán como escenario el Botánico Café Teatro, a partir de las siete de la tarde, con entrada gratuita.

Abrirá el festival el grupo Monipolio, nacido en Soria en 2017, de la mano de los jóvenes Mónica Contreras Alonso y Pablo Llorente Mateo, quienes versionan temas de varios estilos musicales, fundamentalmente en castellano e inglés.

Su espectáculo, muy dinámico, cuenta con numerosos temas conocidos de las décadas de los 80 y 90 y se centra en el disfrute y participación activa del público.

Además en el festival participarán Involuzion y Kraken Punk Rock.