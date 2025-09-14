Las macrotorreznadas regresan a Valencia

Domingo, 14 Septiembre 2025 19:34

Dos populosos barrios de Valencia que celebran sus fiestas patronales en las próximas semanas han incorporado al programa de actos dos macrotorreznadas, que se realizarán en colaboración con la Casa de Soria de Valencia.

Beniferri junto al nuevo Mestalla albergará el próximo 27 de septiembre la primera de ellas.

La plaza de Patraix acogerá el próximo 5 de octubre la segunda de las macrotorreznadas.

En ambas se congregarán miles de personas y también se podrán degustar otros productos sorianos.

En marzo ya se celebró otra torreznada en Patraix donde se formaron colas kilométricas.

Soria vuelve en esta ocasión para estar presente en las fiestas patronales de un distrito con más de 80.000 habitantes.