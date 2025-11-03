Un herido grave en explosión de vivienda en Soria

Lunes, 03 Noviembre 2025 08:28

El herido más grave en la explosión registrada esta madrugada en una vivienda de Soria capital ha sido trasladada al hospital de Burgos. El origen de la explosión podría ser una bombona de gas butano.

El 1-1-2 de Castilla y León ha informado esta mañana que a las 00:01 de la madrugada ha recibido varias llamadas tras una explosión en una vivienda en el número 2 de la calle Diego Acebes, de Soria.

Por ello ha avisado a los Bomberos y la Policía Local de Soria y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a Emergencias Sanitarias tras indicar las fuerzas de seguridad que dos personas habían resultado heridas.

Además ha quedado activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ante la posibilidad de tener que emplearse medios suplementarios y para el seguimiento de la situación.

Una de las personas heridas, una mujer de 76 años, ha sido atendida y dada de alta en el lugar del siniestro y la otra, un varón de 64 años, trasladada con quemaduras por una ambulancia de soporte vital básico, con personal de Atención Primaria del centro de salud de guardia de Soria, que le ha trasladado al hospital al hospital Santa Bárbara de Soria.

Esta persona ha sido derivada desde el hospital de Soria al de Burgos.

Por otra parte, el 1-1-2 Emergencias ha confirmado que se ha desalojado además a doce personas del bloque de viviendas.

Se investiga la posibilidad de que se trate de una deflagración de una bombona de gas butano.