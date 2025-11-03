Conductor investigado por conducir de forma temeraria en carretera CL-116

Lunes, 03 Noviembre 2025 14:25

La colaboración ciudadana ha permitido a la Guardia Civil abrir una investigación al conductor de un turismo que conducía de forma temeraria por la carretera CL-116.

El hecho ocurrió a las 12:09 horas del pasado 20 de octubre cuando un ciudadano comunicó y facilitó al GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) del Subsector de la Guardia Civil de Soria, una grabación en vídeo al ir equipado el vehículo de un dispositivo de captación de imágenes, consistente en la conducción temeraria de un turismo, en la CL-116, kilómetro 42,300, del término municipal de Barca.

El vehículo realizó un adelantamiento a otro vehículo de gran tonelaje en un tramo de vía con señalización vertical y horizontal de prohibición de adelantamiento, circulando otro vehículo en sentido contrario, obligándoles a realizar maniobras evasivas para evitar la colisión, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Tras el visionado de las grabaciones en vídeo y realizar las investigaciones oportunas, el grupo GIAT procedió a identificar y localizar al vehículo y conductor infractor de los hechos, procediendo éstos a su investigación como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo con temeridad manifiesta, remitiendo las diligencias al Juzgado de Instrucción de Almazán.

Este delito está recogido en el art. 380 del Código Penal y castigado con penas de prisión de seis meses a dos años, multa superior a uno y hasta seis años.

La colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad.