Tres heridos y catorce desalojados en explosión en edificio de Soria

Lunes, 03 Noviembre 2025 07:09

Tres personas han resultado heridas a primera hora de esta madrugada tras una explosión registrada en un edificio de Soria capital.

Según ha informado el Ayuntamiento de Soria, a las 00:26 horas el 112 Castilla y León ha alertado a los Bomberos de Soria por una explosión registrada en un edificio situado en el número 4 de la calle Diego Acebes, que ha afectado a la fachada de la segunda planta.

Como consecuencia del suceso, tres personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter leve y una ha sido trasladada al hospital Santa Bárbara.

Además Se ha procedido al desalojo total de catorce personas del inmueble afectado.

En el lugar han estado trabajando toda la madrugada Bomberos y Policía Local, así como efectivos de la Policía Científica.

Los Bomberos han realizado labores de revisión y aseguramiento de la zona, además del control de los escombros caídos en la vía pública.

En la intervención han participado efectivos de Bomberos, Policía Local, Sacyl y Policía Nacional.

Las concejalas del Ayuntamiento de Soria, Ana Romero y Ana Alegre, han coordinado el realojo de las personas afectadas de las siete viviendas evacuadas y garantizado que todas cuenten con una solución habitacional.

El acceso al edificio permanecerá custodiado en todo momento para preservar la seguridad de la zona y los domicilios, a la espera de la revisión final de Bomberos y técnicos que confirme que el retorno de propietarios e inquilinos puede realizarse sin riesgo.