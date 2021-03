Seleccionadas las mujeres para mural feminista

Miércoles, 10 Marzo 2021 18:31

La actividad #ElMuroSeMultiplica se llevará a cabo en el edificio junto a la sede de ANDE Soria en la calle Nicolás Rabal una vez que los vecinos de Soria han tomado parte en un proceso participativo para seleccionar los nombres propios del feminismo que lo ilustrarán.

Esta votación, que se cerró el 8 de marzo, ha conseguido la participación de más de 420 personas y las mujeres que han recibido más apoyo han sido: Rosa Parks (194), Rigoberta Menchú (172), Valentina Tereshkova (155), Angela Davis (142) y Emma Goldman (141).

El Ayuntamieneto de Soria ha explicado que esta actividad pretende responder a la polémica en torno a un mural que representaba el rostro de 15 mujeres, nombres propios que pertenecen a la historia del feminismo, y que se trató de eliminar en Madrid, en el barrio de Ciudad Lineal.

Desde la concejalía de Igualdad se ha querido mostrar el apoyo a los valores feministas y, de la mano con el colectivo artístico Unlogic Crew, se ofreció un espacio para hacer reflexionar sobre la importancia de la presencia de referentes en todos los espacios y, por supuesto también en la calle.

La concejala de Igualdad ha explicado que “apoyamos que el muro localizado en Madrid no se borrara, ahora apoyamos que el muro se multiplique y lo traemos a las calles de nuestra ciudad. No podemos reflejar a todas, pero pretendemos que sea un homenaje para cada una de las mujeres que han contribuido a la igualdad, de aquellas que conocemos su nombre y de las que no, y también queremos que se convierta en un mensaje que reivindique un futuro justo e igualitario en todos los rincones del mundo”

Rigoberta Menchú: la voz ancestral de la madre tierra

Su lucha es la de su pueblo. Rigoberta Menchú nació en 1959 en el seno de una comunidad indígena de Guatemala. Vivió en su propia piel la humillación y sometimiento que sufren estos pueblos ancestrales originarios de América.

Ella fue testigo del asesinato de su padre y de sus hermanos y desde entonces se convirtió en la voz que denuncia estos crímenes. En 1992 recibió el Premio Nobel de la Paz.También ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y es embajadora de buena voluntad de la UNESCO.

“La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz

Rosa Parks: la inspiración inagotable

Rosa Parks es leyenda. Conocida como la mujer que cambió el destino de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Fue una activista y una figura clave para el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Ha pasado a la imagen colectiva como aquella mujer de 42 años, costurera de profesión, que se negó a ceder su asiento a un blanco. No era su problema si la parte de los blancos estaba llena. Este gesto le costó la cárcel posteriormente.

Fue galadornada con prestigiosos premios y reconocimientos, como la medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos. Su historia no se puede remitir a un día, ni a la desobediencia. La suya es una larga trayectoria que sigue inspirando hoy en día a muchas personas afroamericanas y que recoge en su libro "Mi historia".

“Mientras más cedíamos y obedecíamos, peor nos trataban.“

Emma Goldman: "Si no puedo bailar, no es mi revolución"

Es una de las frases más conocidas de Emma Goldman: "Si no puedo bailar, no es mi revolución". Activista, anarquista e hija de una humilde familia en Lituania. Con 16 años se marchó de su país natal tras haber vivido episodios de violencia dentro de su familia y acoso cuando trabajaba en una fábrica. Emma se mudó a Estados Unidos y allí se unió a las filas del movimiento anarquista, fue deportada a Rusia al negarse a que su país participara en la I Guerra Mundial.

Finalmente vivió en Europa y en Canadá. Su papel fue clave en la lucha por la emancipación de la mujer. Su legado se encuentra en la autobiografía Viviendo mi vida entre otros ensayos y artículos.

“El mayor pecado imperdonable para la sociedad es la independencia de pensamiento.“

Angela Davis: "El feminismo sostiene que las mujeres somos personas"

Angela Davis es filósofa, política, activista antirracista y feminista y, además, comunista. Nacida en Estados Unidos en 1944, su afiliación al Partido Comunista acabó siendo una condena, ya que le acarreó la expulsión como docente en la Universidad de California. También estuvo relacionada con el movimiento Panteras Negras.

Su imagen con el pelo afro, puño en alto y gesto indignado la convirtió en todo un símbolo. The Rolling Stones le dedicaron el tema Sweet Black Angela; John Lenon y Yoko Ono la canción Angela y Pablo Milanés también homenajeó su legado en Canción para Angela Davis. Fue acusada de asesinato y secuestro en 1972 al verse implicada en el caso "Los hermanos de Soledad". Un hecho que tuvo mucho impacto dentro y fuera de Estados Unidos, pero por el que no fue condenada y quedó absuelta. Es autora de varios libros entre los cuales destaca su autobiografia.

“La violencia de género es la forma más pandémica de violencia en el mundo, y estamos hasta ahora siendo testigos de un resurgimiento de oposición popular a estas formas de violencia”

Valentina Tereshkova: la primera mujer en el espacio

El de junio de 1963 hizo historia, la astronauta rusa se convirtió en la primera mujer en pisar el espacio. Tenía 26 años cuando fue seleccionada entre más de 400 aspirantes. Fue una de las cinco personas que pilotaron la misión 6 del programa Vostok (que significa gaviota en ruso) y que supuso 70 horas de vuelo y 48 vueltas a la tierra

Antes de culminar de este hito, trabajó en una fabrica textil. Fue una militante del Partido Comunista de la Unión Soviética. Resistió a la disolución de la URSS y hoy en día sigue contando con la simpatía de muchas personas que la consideran toda una heroina nacional.

“Un pájaro no puede volar con una sola ala. Los vuelos espaciales tripulados no pueden progresar más sin la participación activa de las mujeres.“