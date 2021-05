Segunda dosis con AstraZeneca a menores de 60 años

Jueves, 27 Mayo 2021 16:06

La Junta iniciará este sábado en Soria la inoculación de segundas dosis a los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca.

Siguiendo la ‘Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España’, hasta la jornada de ayer las dosis administradas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria eran 68.984, habiendo recibido ya la pauta completa (dos dosis) 28.343 personas y 41.409 la primera dosis.

En cuanto a la cobertura de vacunación sobre la población total de la provincia, es de un 46 por ciento con primera dosis (42 % es la media de Castilla y León) y un 31,5 % con la pauta completa (26 % en Castilla y León).

Si referimos esta cobertura poblacional a personas con 16 o más años, en Soria asciende al 53 por ciento con primera dosis (48 % en Castilla y León) y al 36 % con pauta completa (29 % en la Comunidad).

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, en colaboración con el Servicio Territorial de Sanidad, mantiene todo el operativo de vacunación en la provincia con los distintos sueros, condicionado por el número y el tipo de vacunas disponibles y de las directrices que puedan provenir del Consejo Interterritorial o la Consejería de Sanidad.

Paralelamente a la vacunación que se está realizando al grupo etario de 59 a 50 años en la provincia, este fin de semana comenzará la vacunación con segundas dosis a menores de 60 años de aquellos colectivos que recibieron primera dosis de AstraZeneca, esencialmente los grupos 3B y 3C (personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad por no considerarse de primera línea, estudiantes en prácticas clínicas, ayuda a domicilio, centros de menores, colectivos como fisioterapeutas, farmacéuticos, protésicos dentales, logopedas, etc.) y, posteriormente, el Grupo 6 (colectivos con una función esencial para la sociedad: Guardia Civil, Policía Nacional y Local, bomberos, Emergencias, docentes, etc.).

Estas personas pueden elegir entre los sueros de AstraZeneca o Pfizer para la segunda dosis y que para ello deberán rellenar el correspondiente consentimiento informado, ya publicado y accesible en el Portal de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Para la administración de estas segundas dosis, el operativo de vacunación seguirá el mismo orden con el que se inocularon las primeras dosis, comenzando el proceso el próximo sábado.

Los pacientes están siendo citados individualmente

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria se está poniendo en contacto con todos los pacientes, de manera individual, para conocer previamente, por cuestiones organizativas, qué suero han elegido y citarles para la vacunación.

Los primeros colectivos vacunados con primeras dosis de AstraZeneca serán los citados para los próximos días, correspondientes a los Grupos 3B y 3C, fundamentalmente farmacéuticos y trabajadores de instituciones penitenciarias y ayuda a domicilio.

Las dosis previstas para inocular estos días son 110 el sábado, 110 el domingo y 220 durante el lunes, con AstraZeneca. Por operatividad y dosis disponibles, el martes por la tarde las programadas son 90, para aquellas personas de estos colectivos que elijan Pfizer para la segunda dosis.

Esta planificación se ha realizado conociendo, en la mayoría de los casos, la preferencia de suero a vacunar.

El proceso de vacunación se llevará a cabo en el punto de vacunación del Hospital Virgen del Mirón, el sábado y domingo en horario de mañana, el lunes todo el día y el martes por la tarde.

Cumpliendo la pauta para la administración de segunda dosis de AstraZeneca (preferiblemente 12 semanas), se irá programando la inoculación de estas dosis (con ambos sueros) de los colectivos incluidos en estos grupos.

Todos los pacientes que hayan de ser vacunados han sido o están siendo citados por los equipos de vacunación. No deben acudir aquellas personas que no dispongan de cita previa.