San Juan 2022: más de 48 toneladas de basura en el suelo

Jueves, 07 Julio 2022 12:52

La generación de residuos de San Juan 2022 ha sido muy similar a la de San Juan 2019. Ni más ni menos que 261.650 kilogramos de basura, de ellas más de 48.000 del suelo, se han recogido durante los cinco días más esperados para los sanjuenaros.

2019 2019 2019 2022 2022 2022 Recogido del suelo Recogido de contenedores turno de día Recogido de contenedores turno noche Recogido del suelo Recogido de contenedores día Recogido de contenedores noche MIERCOLES EL PREGON 45.220,00 40.950,00 JUEVES LA SACA 4.550,00 3.200,00 30.880,00 5.600,00 3.950,00 28.010,00 VIERNES DE TOROS 6.370,00 3.750,00 30.750,00 6.380,00 3.850,00 26.820,00 SABADO AGES 14.660,00 4.280,00 39.530,00 15.190,00 4.950,00 33.480,00 DOMINGO DE CALDERAS 9.770,00 5.260,00 7.140,00 4.900,00 22.940,00 LUNES DE BAILAS 7.450,00 12.180,00 55.810,00 7.740,00 4.910,00 33.910,00 MARTES A ESCUELA 5.590,00 1.430,00 6.740,00 4.190,00 48.390,00 30.100,00 202.190,00 48.790,00 26.750,00 186.110,00

Como todos los años, el día que más residuos se recogen del suelo es el sábado, ya que son los residuos generados durante el Viernes de Toros, con mayor proliferación de restos en el entorno de la plaza de toros.

Las características de este día, donde se concentra mucha gente, durante casi 24 horas continuadas en un mismo entorno, hacen que la cantidad de residuos generados se incremente notablemente, según el Ayuntamiento.

El resto de días, la concentración de residuos que se recogen directamente del suelo se dispone principalmente en las verbenas, en las zonas de ocio nocturno y en San Polo.

Continúa la tendencia de una menor proliferación de restos en el botellón de la dehesa y paseo de invierno, debido al traslado de este botellón a las propias verbenas.

También se ha detectado un mayor uso de papeleras y contenedores, especialmente en aquellos habilitados para tal efecto en Valonsadero para los eventos previos a San Juan y en el paseo de San Polo, para las Bailas.

Esto indica, para el Ayuntamiento, un cambio de mentalidad los ciudadanos, que intentan respetar los entornos naturales, donde se realizan algunos de los eventos sanjuaneros.

Este año, como novedad, se ha realizado una recogida extraordinaria de contenedores en turno de noche, durante la noche del domingo al lunes, disminuyendo así la posibilidad de desbordamiento de contenedores durante esa noche.

Los datos obtenidos en contenedor en turno de noche en 2022 en comparación con 2019 demuestra una tendencia de disminución de residuos que los ciudadanos depositan en el contenedor de la fracción resto, en contraposición con el incremento de residuos que los ciudadanos depositan en los contenedores de recogida selectiva, demostrando una vez más que los sorianos cada año incrementan las tasas de reciclaje.

PLANES ESPECIALES POSTSANJUAN 2022

PLAN ESPECIAL “BRIGADA TURNO DE TARDE DESPUES DE FIESTAS DE SAN JUAN”

Desde el miércoles día 6 hasta el martes día 12, una brigada de limpieza, se encargará de apoyar, durante el turno de tarde, a los servicios ordinarios de limpieza, en aquellas zonas aledañas a las cuadrillas, así como un repaso a cada barrio.

MIERCOLES: Cuadrillas y calles adyacentes (San Juan, San Esteban, Santiago, San Miguel, La Cruz y San Pedro, Santa Catalina)

JUEVES: Cuadrillas y calles adyacentes (La Blanca, Santo Tomé San Clemente y San Martín, El Rosel y San Blas, Santa Bárbara, El Salvador, La Mayor)

VIERNES: Barrio de San Pedro y Márgenes del Duero

SABADO: Barrio Santa Bárbara

LUNES: La Barriada

MARTES: Barrios Pajaritos y Calaverón

PLAN ESPECIAL “LIMPIEZA DE ACERAS DESPUES DE FIESTAS DE SAN JUAN Y VERANO”

Esta limpieza de aceras, se realiza en turno de tarde. Se trata de reforzar los servicios ordinarios de limpieza, después de las fiestas de San Juan. El plan consiste en la limpieza de la gran mayoría de aceras de la ciudad, centímetro a centímetro, mediante agua a presión y productos de limpieza desinfectantes y desodorizantes.

Esta limpieza, es muy laboriosa, por eso comienza nada más acabar las fiestas y se calcula se durará hasta el 12 de agosto.

Se comienza en las zonas más afectadas por afluencia de gente y ensuciamiento, abarcando posteriormente a toda la ciudad. Durante estos días iniciales, las zonas tratadas, van a ser:

Zona de discobares, C/ Retógenes, C/Rota de Calatañazor, C/ Tejera, C/ San Benito y adyacentes, C/ Campo, C/ Sagunto, C/ Ferial, C/ Santa María y adyacentes, C/ Diputación, C/ Caballeros, C/ Betetas, C/ Postas, Zona de San Pedro, Zona Santa Bárbara (C/ Santa Bárbara, C/ Merineros)

Todas estas zonas, han sido tratadas, con este mismo servicio, a diario, por los servicios de limpieza durante las fiestas de San Juan, pero aún así, se repite dicho tratamiento, para afinar en la limpieza de estas zonas especialmente sufridas.

Se continuará por otras zonas menos afectadas durante las fiestas, llegando así a todos y cada uno de los barrios de la ciudad.