II Concurso de fotografía "Comarca de Tiermes"

Viernes, 08 Julio 2022 12:29

La Federación de Asociaciones “Comarca de Tiermes” ha convocado el II Concurso de Fotografia “Comarca de Tiermes”, tras dos años de parón, debido a la pandemia.

El concurso de fotografía pretende dar visibilidad al rico patrimonio, naturaleza, eventos, etc que existen en esta comarca del sur de la provincia.

Con las fotografías presentadas al concurso se realizará una exposición en Tiermes el martes día 9 de agosto con motivo de la celebración en ese lugar de la XXXIX edición del “Día de la Comarca de Tiermes “.

El plazo de recepción de las fotografías ya está abierto.

BASES DEL CONCURSO

Con motivo de la celebración del Día de la Comarca de Tiermes que se celebrará en Tiermes (Soria) el Martes 09 de Agosto de 2022, la Federación de Asociaciones Comarca de Tiermes convoca el “II Concurso de Fotografía Comarca de Tiermes” con arreglo a las siguientes bases:

1.- Participantes

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.

2. Temática

El tema del concurso es la Comarca de Tiermes. Se admiten todo tipo de fotografías (paisajísticas, patrimoniales, lúdicas….) que estén realizadas única y exclusivamente en lugares de esta Comarca.

3. Características de las fotografías

Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas y pueden ser en color o blanco y negro (no admitiéndose la manipulación digital de las mismas).

Se presentarán impresas en papel fotográfico en tamaño 15x20 cm y se presentarán sin ningún tipo de montaje ni soporte.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías estando el contenido de las mismas necesariamente relacionado con el tema del concurso.

Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al concurso.

4.- Forma de presentación y envío

Al dorso de cada fotografía se hará constar el pseudónimo elegido por el participante, el nº de fotografía (en caso de presentar más de una) y se hará constar dónde se tomó la fotografía (paraje y pueblo).

En sobre cerrado identificado con el pseudónimo, se remitirán los siguientes datos:

 Número de la fotografía

 Nombre y apellidos del autor

 Dirección y teléfono de contacto

5.- Lugar de entrega o envío y fecha de presentación

Se enviarán por correo postal a:

Asociación Vecinos de Torrevicente

"2º Concurso Fotográfico Comarca de Tiermes"

C/ Real Alta s/n

42315 – TORREVICENTE (Soria)

Del mismo modo, se podrán presentar de forma presencial a algún responsable de la Asociación de Vecinos de Torrevicente.

El plazo de recepción de las fotografías se iniciará el 13 de Junio de 2022 y finalizará el 3 de Agosto de 2022 (se considerará como fecha de presentación la mostrada en el matasellos) y no se admitirán fotografías fuera del plazo establecido.

6.- Jurado

El jurado será designado por la Federación entre personas competentes en el arte fotográfico y/o artístico.

El fallo del jurado se dará a conocer públicamente durante el transcurso del día de la Comarca en Tiermes el día 9 de Agosto de 2022 y se comunicará dicho fallo a los ganadores mediante llamada telefónica el día siguiente del fallo.

El fallo del jurado será inapelable y la organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases.

7.- Premios

Se otorgarán 3 premios, a las tres mejores fotografías y cada concursante sólo podrá recibir un premio.

La cuantía de los premios será la siguiente:

1º Premio: 100 €

2º Premio: 50 €

3º Premio: 25 €

Con las fotografías presentadas se hará una exposición en Tiermes el día de la Comarca de Tiermes (9 de Agosto de 2022).

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Federación que se reserva todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales, artísticos o publicitarios, citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual.

8.- Observaciones

La devolución de las fotografías no premiadas se hará presencialmente una vez finalizada la exposición, desde el día 11 de Agosto y hasta el día 31 de Agosto del 2022.

Aquellas que no sean retiradas en el plazo previsto pasarán a formar parte del fondo fotográfico de la Federación.

Para las personas que lo deseen y en el caso de la devolución de las obras recibidas por correo, será preciso adjuntar un sobre o embalaje franqueado con fecha abierta. En

ningún caso la organización correrá con los gastos de envío de devolución de las fotografías.

La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las fotografías recibidas, pero declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños sufridos con ocasión de su envío, durante el Concurso, en su Exposición o en la

devolución de las mismas.

Todas las fotografías presentadas tendrán que estar libres de derechos a terceros y cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases. De no ser así quedarán

descalificadas.

La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo.