Medel: "A cada paso del feminismo, se dan varios impulsos hacia atrás"

Lunes, 26 Julio 2021 20:31

La poeta y escritora Elena Medel, ganadora de la última edición del premio de novela "Francisco Umbral" de 2020 con su obra "Las Maravillas", ha asegurado que a cada paso que se da en el feminismo, hay muchas veces que se producen varios impulsos hacia atrás.



Medel ha conversado esta tarde en Soria en la apertura de una nueva edición de las "Confesiones de Autor", convocatoria del Centro Internacional Antonio Machado (CIAM) y la Fundación Duques de Soria, con el crítico literario Santos Sanz Villanueva, quien ha resaltado "el salto extraordinario" a la novela dado por la poeta, sin "tener sus tic y con un mundo suyo donde reflexiona sobre la vida y sus problemas".

"Estamos en una situación en cuanto al feminismo en que a cada paso hay muchas veces varios impulsos hacia atrás. Hay muchas reivindicaciones, algunas me parecen más urgentes, pero hay otras que no se pueden orillar", ha manifestado Medel a preguntas de los periodistas.

Medel, que comenzó a escribir en su infancia en Córdoba, ha recordado que "Las Maravillas" es la primera novela que ha publicado, aunque hay otras que escribió y descartó "por motivos muy diferentes".



"Las Maravillas" es una novela sobre el dinero y su falta, lo que limita la biografía de las personas, una narración vertebrada en la voz de dos mujeres.

Medel ha asegurado que las cuestiones de género, de clase y de raza también condicionan las biografías de las personas, una situación que refleja la novela.

"Es una novela que habla de mujeres trabajadoras, de esa definición tan perversa de empleos no cualificados y que están precarizados", ha señalado.

En su opinión, es fundamental que se pueda escuchar a las mujeres trabajadoras porque el feminismo no es cuestión sólo de las mujeres.

"Hay un momento en la novela en el que el personaje de María enumera todas las huelgas a las que no ha podido ir, porque estaba trabajando y si iba, la despedían", ha apuntado.

Medel, que ha asegurado que está escribiendo otra novela pero todavía le queda un tiempo para su posible publicación, ha señalado que tiene la sensación que cuando se da un paso y se avanza en reivindicaciones de las mujeres, se retroceden al tiempo varios.

Entre otros galardones, Medel ha obtenido el XXVI Premio Loewe a la Creacion Joven y el Premio Fundacion Princesa de Girona 2016 en la categoría de Artes y Letras.

El ciclo se cierra mañana martes con las "confesiones" del escritor y periodista Manuel Jabois.