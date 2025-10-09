El programa UNED Senior de Soria abre curso con notable aumento de alumnos

Jueves, 09 Octubre 2025 20:02

El programa UNED Senior se ha iniciado ayer en el Centro UNED de Soria con la conferencia “Intervenciones nutrigenómicas para la optimización de la salud”, a cargo del profesor Diego Fernández Lázaro, doctor en Farmacia por la Universidad de Salamanca y en Bioquímica por la Universidad de León.

El curso ha contabilizado hasta ahora 198 matrículas.

Durante los siguientes jueves del curso lectivo, se desarrollarán ponencias divulgativas sobre temas muy diversos, cuya característica común es tanto su interés divulgativo como la calidad y especialización de los ponentes.

La UNED SENIOR ofrece un programa educativo en el marco de la formación continua a lo largo de la vida.

Este programa está dirigido a quienes estén interesados en enriquecer sus conocimientos, con independencia de sus estudios previos, con temas de actualidad, culturales y estrategias de desarrollo personal, y está pensado para mayores de 55 años.

Las actividades se desarrollan presencialmente en el Centro Asociado UNED de Soria, en horario de tarde, jueves de 5 a 7.

El plazo de matrícula para el primer cuatrimestre está ya cerrado; pero permanece abierta la matrícula para el segundo cuatrimestre.

Por otro lado, sigue abierto el periodo de admisión y matrícula para los estudios de Grado, Microtítulos y Centro de Idiomas a Distancia, hasta el 22 de octubre.

La UNED cuenta con una variada oferta académica en constante renovación que incluye una treintena de títulos de Grado a los que se puede acceder sin nota de corte.

Su metodología online y semipresencial permite a los alumnos cursar sus estudios de manera más flexible.

El centro UNED de Soria está sostenido por la Diputación de Soria, el Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria, contando también con el apoyo financiero de Caja Rural de Soria, así como de FOES y la Cámara de comercio.



https://www.uned.es/universidad/centros/soria.html

teléfonos 975 22 44 11 – 682308657



