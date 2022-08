El Laguna Negra prepara nueva temporada

Miércoles, 17 Agosto 2022 20:01

El Laguna Negra HC está ultimando durante estas semanas el inicio de la nueva temporada.

Esta semana ha comenzado a mandar a los jugadores del curso anterior y a aquellos que se han interesado por ingresar en el club la hoja de inscripción para la Temporada 2022/2023.

Desde la directiva del club se espera que tras dejar atras las restricciones por el COVID recuperar la normalidad en las categorías más pequeñas como son la benjamín y la prebenjamin.

También se inicia la inscripción en la Escuela de Patinaje Hockey que tiene el club y que la temporada pasada regreso tras dos años y consiguió agrupar a cerca de 25 niños, algunos de los cuales llegaron a pasar a formar parte de las categorías inferiores del club.

El pasado 26 de julio en la sede de la Federación Vasca de Patinaje se efectuaba el sorteo de la Liga Norte.

Esta temporada la competición contara finalmente con 12 equipos, tras el ascenso del CD Aurrera de Vitoria a OK Liga Bronce, se sumaba el descenso del RC Jolaseta B al descender el primer equipo de OK Liga Plata y la decisión del RS Tenis de no continuar en OK Liga Bronce a pesar del 5º puesto conseguido.

La Liga Norte Senior esta temporada contara con los siguientes equipos además de los sorianos:

• SD Lagunak de Barañain (Navarra)

• CD Urdaneta B de Loiu (Vizcaya)

• UD Loyola y Santutxu HT de Bilbao

• CD Oberena y UDC Rochapea B de Pamplona

• CD Mundaiz de San Sebastián

• CDP Gurutzeta de Baracaldo (Vizcaya)

• CP Burgos de Burgos

• RS Tenis la Magdalena de Santander

• RC Jolaseta de Getxo (Vizcaya)

El Laguna Negra comenzara la competición en casa el 1 de octubre enfrentándose al UDC Rochapea de Pamplona, y finalizara el 1 de abril frente al CD Oberena en Pamplona.

Los sorianos contaran esta temporada prácticamente con el mismo bloque que la temporada pasada, en un principio solo cuenta con la baja confirmada del junior Alberto Sanz que se marcha fuera de Soria por estudios mientras el otro junior está pendiente de decidir su continuidad.

En el apartado de altas, el club cuenta con el regreso de Oscar Marco después de 4 años que vuelve a Soria tras finalizar sus estudios en Madrid. En julio se puso en contacto con el club el ex jugador burgales Miguel Trabal, quien ya defendió los colores del club en las temporadas 2013-2014 y 2015-2016, mostrando su interés por regresar esta temporada a la disciplina del club.

De esta forma, el Laguna Negra incorpora la veteranía de Miguel con la juventud y velocidad de Oscar, ambos trabajaran duro para acoplarse de nuevo al equipo de cara al inicio de la competición.

En cuanto a la Liga Norte Sub23, esta contara con el mismo calendario que el equipo Senior ya que uno de los requisitos es disponer de equipo inscrito en Liga Norte.

A día de hoy los equipos inscritos en dicha competición además del Laguna Negra, son:

• SD Lagunak de Barañain (Navarra)

• CD Oberena y UDC Rochapea de Pamplona

• CP Burgos de Burgos

• RS Tenis la Magdalena de Santander

La Federación ha dado de plazo hasta mediados de septiembre por si algún otro equipo se inscribiese en la competición.

Por tanto, al igual que el equipo senior, el equipo Sub23 iniciara la competición el 1 de octubre en casa frente al UDC Rochapea y finalizara el 1 de Abril frente al CD Oberena en Pamplona.

El club tiene previsto durante el mes de septiembre realizar jornadas de puertas abiertas para que todos aquellos que se quieran interesar en el patinaje y en el hockey sobre patines se acerquen y disfruten de la experiencia.