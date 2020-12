El Centro de Referencia define sus objetivos

Jueves, 17 Diciembre 2020 18:45

El Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (CREDEF) de Soria enfocará su objetivo en buscar que las personas mayores y/o dependientes puedan permanecer en su entorno, según ha señalado el director general del IMSERSO, Luis Alberto Barriga.



El CREDEF ya se está vinculando a proyectos innovadores a escala europea para la investigación y el diseño de modelos de atención en la proximidad de las personas tanto en entornos urbanos, como el de la capital soriana, que es una "ciudad amigable para las personas mayores", como en entornos rurales, según ha manifestado esta tarde en rueda de prensa.

El objetivo del centro entronca con la Estrategia Nacional contra la Soledad no Deseada y también con el reto demográfico y la lucha contra la despoblación.

Además el CREDEF tendrá capacidad para, siempre en el ámbito de los proyectos experimentales que se desarrollen y a pequeña escala, ofrecer apoyo a los servicios sociales de proximidad proporcionando atención integral a usuarios y servicios de apoyo y respiro para cuidadores y cuidadoras.

El centro tiene su origen en 2005, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del del Plan de Actuación Específica de Soria (PAES).

La secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, colocó el 26 de enero de 2009 la primera piedra de este centro, con la intención de que entrará en funcionamiento en 2010 y que creará 150 puestos de trabajo.

Barriga ha informado que se están planteando ahora convenios con universidades e institutos de investigación a nivel nacional e internacional para implementar innovaciones en el campo de los cuidados y analizar los resultados obtenidos en términos de bienestar de las personas así como de sostenibilidad económica por los importantes retornos en términos de generación de empleo y de fijación de población en el territorio.

Además ha destacado que las competencias en materia asistencial directa para la autonomía personal y la atención a la dependencia son obviamente de la red de servicios sociales de Castilla y León.

En esa red, según ha subrayado, las entidades locales juegan el papel decisivo en el desarrollo y provisión de estos servicios de cercanía.

"Los centros de referencia estatal, como el de Soria, son y deben ser focos para la investigación y la innovación en las políticas sociales de atención a las personas. Deben estar orientados al intercambio de conocimientos y a la alta cualificación de profesionales", ha asegurado.

En el diseño de sus primeros pasos, el CREDEF de Soria ya está involucrado en dos prometedores proyectos de ámbito internacional.

Uno de ellos es el Proyecto InCare, liderado por el European Centre for social welfare policy and research, con sede en Viena, que trata del desarrollo de los cuidados de larga duración basados en la comunidad a través de enfoques participativos e integrados.

El otro es el proyecto RuralCare, cuyo socio principal es la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, y que tratará de evaluar la factibilidad y el impacto de una atención social y sanitaria integrada en el hogar a escala rural.

El objetivo se centra en demostrar que la nueva forma de intervención garantiza el acceso equitativo a los cuidados de larga duración haciéndolos más asequibles y sostenibles y proporciona otros beneficios a las áreas despobladas en términos de activación social y económica.

Actualmente la plantilla de este centro del IMSERSO en Soria está compuesta por once personas.