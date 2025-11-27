Conductor herido tras salirse de calzada en N-110 y volcar

Jueves, 27 Noviembre 2025 08:58

Un hombre de 71 años ha resultado herido esta mañana tras salirse de la calzada en la carretera nacional N-110, en el término municipal soriano de Fuentecambrón.

Información 112 CyL ha señalado que el accidente se ha producido a las 8:21 horas y ha consistido en el vuelco de un turismo en el kilómetro 84 de la carreter nacional N-110, en Fuentecambrón.

En el accidente ha resultado herido un varón de 71 años que se ha lesionado un brazo.

Se ha avisado a Tráfico de Soria y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar del siniestro.