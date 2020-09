Condenada sentencia por romper la nariz a anciano

Martes, 22 Septiembre 2020 15:15

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que condenó a un hombre a un año de prisión por un delito de lesiones, tras romper la nariz y dos dientes a un anciano en los aseos de la estación de autobuses.



El TSCyL, tras analizar las actuaciones en el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado, no ha apreciado en la sentencia recurrida ninguna vulneración de la presunción de inocencia, ni del principio "in dubio pro reo", así como de un posible error en la valoración de la prueba por parte del la Audiencia provincial de Soria.

"En efecto, se ha practicado en el proceso en primera instancia, fundamentalmente en el acto del juicio, un elenco de pruebas de cargo, llevadas a cabo con todas las garantías, que tienen el calificativo de suficientes para enervar la presunción de inocencia", se puede leer en la sentencia del TSCyL.

Estas pruebas son la declaración del acusado, las testificales de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron tras la comisión de los hechos, el informe pericial emitido por el médico forense y los partes e informes médicos que constan en la causa.

El TSCyL señala en su sentencia que tampoco se puede alegar defensa propia del acusado en los hechos, quien habló desde el primer momento que el anciano lesionado le hizo una insinuación de tipo sexual.

"Aun cuando ello fuera cierto, ello no sería motivo suficiente para justificar la agresión padecida tal y como extensa y correctamente se razona por la Audiencia Provincial de Soria, para rechazar la eximente de legítima defensa alegada", señala.

La Audiencia Provincial de Soria dictó sentencia el 7 de febrero de 2020, en la que se declaró probados que el acusado se encontraba el 4 de julio de 2017 en la zona de la puerta de entrada a los lavabos públicos de la estación de autobuses de Soria, y cuando el anciano agredido iba a entrar, el acusado le golpeó en la cara y en la zona torácica superior-

El anciano agredido, de 71 años de edad, sufrió fractura de huesos propios nasales y fractura de pared anterior de seno maxilar izquierdo, además de contusiones en espalda, parte superior del lado izquierdo, que precisaron exploración clínica, analítica y radiológica, con alta hospitalaria el mismo día, y posterior tratamiento rehabilitador en Centro de Salud y en el Complejo Hospitalario de Soria.