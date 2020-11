Cita con el jazz español con el quinteto de Daniel Juárez

Martes, 17 Noviembre 2020 12:14

La asociación enVibop convoca el próximo jueves 19 en el Casino Amistad Numancia para disfrutar de la música del quinteto de Daniel Juárez.

El concierto comenzará a las 19 horas en el Casino.

El saxofonista Dani Juárez fue reconocido como uno de los novísimos del jazz español en el suplemento cultural de El País (Babelia, 8 de julio de 2015).

Uno de los propósitos de la asociación en Vibop es apoyar a las nuevas generaciones de jóvenes músicos y difundir su obra, una labor que se considera muy importante, más allá de las estrellas mediáticas y las figuras consagradas.

El joven saxofonista presentará Tales from some of those lands, su tercer trabajo discográfico como líder.

El disco fue grabado en Mecca Recording Studio (Oiarztun, Guipuzcoa), y producido dentro del sello MRS. Recientemente, ha presentado la música de su nuevo disco por festivales y salas como JazzEñe, Festival UniversiJazz de Madrid, Festival de Jazz de Lugo, Ciclo AiE - Artistas En Ruta, Café Central (Madrid), Festival de Jazz de Medina del Campo, Festival UniversiJazz Ciudad Real, Jazz A Escena...entre otros.

Daniel toca los saxos tenor y soprano, mientras a la guitarra estará Álvaro del Valle, Jorge Castañeda al piano y al bajo y batería Jesús Caparrós y Rodrigo Ballesteros respectivamente.

Con un ya más que consolidado estilo, la banda apuesta por un jazz fresco y original.

La mezcla de jazz con otros estilos musicales variados conforman una sonoridad personal y nueva, que gusta tanto a los amantes del jazz más puro como a oyentes de otras músicas, y que no deja indiferente a ningún espectador.

La venta de entradas para no socios es exclusivamente on-line, a 12 euros, en el enlace

https://www.giglon.com/evento/concierto-envibop-daniel-juarez-5t-casino-de-soria

https://elpais.com/cultura/2015/07/08/babelia/1436365819_883981.html

Enlaces a vídeos

https://youtu.be/UB-6njeK6RQ

https://www.danieljuarezsax.com/videos

Último álbum (bandcamp)

https://danieljuarez.bandcamp.com/album/tales-from-some-of-those-lands

Enlaces a web, Facebook…:

https://www.danieljuarezsax.com/

https://www.facebook.com/djuarezmejias

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Jueves 26 de noviembre. Teatro Palacio de la Audiencia. 19h 30m. Tito Alcedo y Nono García . Dúo de guitarras de leyenda que vienen de Barbate (Cádiz), fusionando flamenco, bossa, jazz, manouche y todo lo que se les ponga por delante. Gracias, aún más, a la ayuda del Ayuntamiento de Soria.

Teatro Palacio de la Audiencia. 19h 30m. . Dúo de guitarras de leyenda que vienen de Barbate (Cádiz), fusionando flamenco, bossa, jazz, manouche y todo lo que se les ponga por delante. Gracias, aún más, a la ayuda del Ayuntamiento de Soria. Viernes 4 de diciembre. Teatro Palacio de la Audiencia. 19h 30m. Pedro Ruy Blas Quinteto . La leyenda de la voz masculina española más negra da un repaso a su trayectoria con temas de jazz, soul y rhythm & blues, acompañado de jazzmen también con muy extenso y fructífero recorrido. Gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Soria.

Teatro Palacio de la Audiencia. 19h 30m. . La leyenda de la voz masculina española más negra da un repaso a su trayectoria con temas de jazz, soul y rhythm & blues, acompañado de jazzmen también con muy extenso y fructífero recorrido. Gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Soria. 13 de diciembre. Nuestro compromiso con el jazz de Soria.

Nuestro compromiso con el jazz de Soria. Sábado 19 de diciembre. 19 h. Txus Blues&Jose Bluefingers . ¡Vuelve el Blues de la Comedia, lo más irreverente y divertido que puedes escuchar en la Galaxia!

19 h. . ¡Vuelve el Blues de la Comedia, lo más irreverente y divertido que puedes escuchar en la Galaxia! Sábado 26 de diciembre. 19 h. Marina Lledó y Reinier Elizarde. Dúo singular, con la voz sugerente y originalísimo estilo de Marina, apoyada por el gran contrabajista 'Negrón'. ¡Brasil, Cuba, España... nada menos...!