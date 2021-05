CARTA AL DIRECTOR/ Carta abierta al alcalde

Viernes, 14 Mayo 2021 13:40

Ángel Coronado escribe esta carta abierta al alcalde de la ciudad para denunciar el poco interés para celebrar un debate sobre el expediente urbanístico del Cerro de los Moros, tras los informes publicados por juristas y urbanistas.

Sr. alcalde: me dirijo a Ud. como responsable último de la gestión municipal que es y en cuyas decisiones de gobierno entiendo se incluye, además de las propias de su programa electoral, las de gestionar las propuestas de la oposición que se produjesen.

Y lo hago también como simple ciudadano de Soria en su derecho para estar en absoluto de acuerdo con la opinión manifestada por Saturio Hernández de Marco y Ricardo Mínguez Izaguirre en sendos artículos que bajo el epígrafe “Tribuna” se han publicado días atrás en este medio, y en consecuencia, identificarme como parte integrante de la citada oposición a Ud.

Dicho esto poco me resta por decir excepto lo siguiente: Agotada la posibilidad de contar con un debate entre gobierno y oposición, práctica simple y pura de elemental sentido democrático obstaculizada por Ud. de forma expresa, corre de su cuenta la responsabilidad de no haber podido contar, hasta ahora, con esa norma, repito, de elemental cartilla democrática.

Resumiendo: la cuestión (me refiero en concreto a la presunta urbanización del Cerro de los Moros) a la que aludo no está en si la razón está o no está de su parte o de la nuestra. Lo que denuncio y a lo que me refiero es a que esa discrepancia haya sido desplazada por Ud. del nivel adecuado que demanda, sin más, la tantas veces repetida elemental práctica Democrática.

Esto en primer y último lugar, porque no se incluye en el mismo las posibles acciones de oposición extra municipales que el ordenamiento jurídico vigente contemplase. Ángel Coronado

