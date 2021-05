Trabajo requiere al Ayuntamiento a cumplir en materia laboral

Viernes, 14 Mayo 2021 16:29

La Inspección de Trabajo ha enviado varios requerimientos al Ayuntamiento de Soria por el incumplimiento reiterado y sistemático que hace el equipo socialista de Gobierno en materia laboral.

El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Soria, formado por las secciones sindicales de UGT, CCOO, CSIF y USO, ha señalado en un comunicado que la Inspección de Trabajo ha remitido estos requerimientos que hacen referencia a la falta de numerosos calendarios laborales, a la contratación de empresas externas para cubrir bajas laborales, así como a “la falta de negociación en materia de selección de personal y del fondo sociosanitario”, según cita textualmente el informe de la Inspección.

Las amonestaciones que realiza el inspector de Trabajo hacen referencia, entre otras cuestiones, a:

- La provisionalidad en la elaboración de los calendarios de trabajo de muchas secciones, cuando no la falta de los mismos, implica, por una parte, una falta de organización y estructura municipal, conllevando una distribución arbitraria del personal municipal por desconocimiento de las actividades y necesidades de cada uno de los departamentos por parte de la concejalía de

personal. Y por otro lado, a la imposibilidad de poder tener una conciliación familiar y laboral referida a los trabajadores municipales.

- Falta de negociación, que ya se denunció en 2019 por este comité de empresa, por la cual, finalmente, se tuvo que llegar a presentar una demanda en el juzgado de lo social por conflicto colectivo para exigir al Ayuntamiento a sentarse a negociar. A pesar de ello, siguen “ninguneando” al comité de empresa y a los delegados/as sindicales sin contestar a sus escritos, peticiones de reuniones, etc, continuando con una política basada generalmente más en la imposición que en la negociación.

- Los incumplimientos de los cauces legales de acceso al empleo público acudiendo a empresas externas para cubrir incapacidades temporales de personal municipal.

- Criterios dispares en informes técnicos, procesos de selección de personal y despidos, provocando discriminaciones entre trabajadores y trabajadoras, conllevando, en varias ocasiones, que sean recurridos ante los tribunales y sean perdidos por el Ayuntamiento de Soria, teniendo que asumir los costes de tales negligencias todos los sorianos y sorianas.

- Inexistencia de una Relación de Puestos de Trabajo desde hace 8 años (la última RPT íntegra data del año 2013) ni, en consecuencia, se ha contado, ni se cuenta, a fecha actual con la participación de los sindicatos. Esto se debe al inmovilismo y a la dejadez del equipo de gobierno municipal para seguir desarrollando políticas de empleo. Todo esto implica que la tasa de

temporalidad del Ayuntamiento de Soria del personal laboral sea superior al 40%, siendo muy superior al límite del 5% legalmente establecido.

- El Convenio colectivo se encuentra caducado desde diciembre de 2015, y sin visos de renovación. Esto supone además, entre otros graves problemas, que el fondo sociosanitario esté pendiente de desarrollar desde 2014 por falta de iniciativa política y negativa reiterada, ya que no ha sido aceptada ninguna de las propuestas presentadas que tuvieron su máxima expresión cuando, como medida preventiva, se propuso la realización de antígenos para la vuelta al trabajo presencial, medida adoptada por la mayoría de las empresas sorianas como código de buenas prácticas ante el COVID-19.

El Comité de Empresa del Ayuntamiento ha señalado que dichos requerimientos por parte de la Inspección de Trabajo pueden acarrear expedientes sancionadores al Ayuntamiento de

Soria por faltas de carácter graves y muy graves, lo que conllevaría un desembolso municipal que abonarían todos los sorianos y sorianas por la irresponsabilidad en la gobernanza.

Por todo lo anterior, ha exigido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria que cumpla con la totalidad del convenio colectivo firmado para el personal laboral, que pese a estar denunciado es el único vigente, el cuál vulnera con excesiva frecuencia.

También ha pedido que se negocie una Relación de Puesto de Trabajo acorde con las necesidades reales y actuales del Ayuntamiento de Soria, para poder reducir al mínimo la tan elevada temporalidad existente en la plantilla municipal, y que a fin de cuentas, no sólo perjudica laboralmente, sino también personalmente a numerosas trabajadoras y trabajadores de este Ayuntamiento y al servicio que se presta a la ciudadanía.