Tudanca pide reforzar servicios de hospital Virgen del Mirón

Lunes, 27 Noviembre 2023 15:04

El secretario general del PSOE en la Comunidad, Luis Tudanca, ha pedido este lunes a la Junta que no cierre el hospital Virgen del Mirón y refuerce sus servicios.

La visita a Soria del líder socialista ha estado centrada en reivindicar la plena operatividad del hospital Virgen del Mirón, ante lo que ha calificado como dejadez de la Junta de Castilla y León.

“Soria sufrió mucho dolor durante la pandemia ante las escasas infraestructuras sanitarias que tiene la provincia”, ha recordado Tudanca.

Tudanca ha censurado los recortes de la Junta en Soria en materia sanitaria –cierre de consultorios, retrasos en ejecución de centros de salud- y ha señalado que como el Gobierno regional siga retrasando las obras de hospital Santa Bárbara, cuyo último plazo anunciado por la Junta es en 2025, “llegaremos al siglo XXII”.

Además ha reivindicado recuperar los estudios de Medicina en Soria para mejorar la formación de los profesionales.

La Junta de Castilla y León tiene intención de concentrar todos los servicios sanitarios en el hospital Santa Bárbara, una vez terminen las obras de reforma y ampliación del mismo, previstas para finales de 2024 o principios de 2025.

El Gobierno regional está estudiando el destino que se quiere dar al hospital Virgen del Mirón, que continuará abierto

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha pedido además este lunes al consejero de Sanidad que abra una reflexión con las comunidades médicas y los sindicatos que están criticando la contratación de médicos sin especialidad y que busque medidas para garantizar que todos los castellanos y leoneses tengan atención sanitaria en las mismas condiciones.

El secretario general socialista en la Comunidad ha denunciado que la Junta ha decidido, fruto de su incapacidad durante muchos años de mejorar la formación de los profesionales sanitarios y pagarles más para que cubran las plazas con más problemas, que la única solución posible es contratar a médicos sin especialidad para cubrir la falta de profesionales.

“Esto aparte de tener muchísimas dudas legales, está quebrando la igualdad, porque va a haber ciudadanos de primera y de segunda. Ciudadanos en Castilla y León atendidos por médicos con especialidad y otros que no. Esto no puede ser. Es fruto de la incapacidad, de la torpeza, de un Gobierno autonómico que no ha sido capaz de prever esta falta de profesionales y ponerle soluciones”, ha censurado.