TRIBUNA / Vaciada por atontada

Lunes, 03 Abril 2023 06:52

Mario González apunta en este artículo de opinión a los motivos por los que la España Vaciada no consigue abrirse camino. El principal problema, resalta, está en nosotros mismos que, con el voto, podríamos cambiar las cosas.

El Mirón de Soria ha recogido estos días atrás tanto el manifiesto como la convocatoria para reeditar, en su 4º aniversario, aquella histórica Revuelta de la España Vaciada en Madrid donde nos disolvieron, con discreción y efectividad, con un chaparrón de órdago (31.03.2019). El movimiento se va apagando –algo que no sé muy bien si Soria ¡CasiYa! Pondera adecuadamente- pero lo que causa estupor a los que intentamos seguirlo es el lema de este año: “La España Vaciada rechaza ser territorio de sacrificio" (hashtag #TerritoriodeSacrificioNO).

Esta España Vaciada denuncia que la quieren convertir “en territorio de sacrificio para el desarrollo de otras zonas … que invaden el territorio para beneficio de grandes empresas a costa de expoliar los recursos, con graves afecciones medioambientales y perjudicando a sectores que sostienen la vida en los pueblos”, poniendo el foco en la nueva minería extractiva, en las macrogranjas, en la reactivación de los trasvases de agua y en los megaproyectos de centrales energéticas eólicas y fotovoltaicas, y todo ello mientras constatan que, en estos cuatro años desde semejante manifa en el Foro –donde toca- no sólo no se ha revertido nada sino que ha continuado el desmantelamiento de los servicios en ese medio rural vaciado, particularmente los de sanidad y comunicaciones.

Lo más cierto es que esa ‘España Vaciada’ es consecuencia de una previa y contumaz ‘España Atontada’ que, para empezar, lleva muchos años –y lo sigue haciendo- votando a esa PPSOE que controla las instituciones a las que luego ellos apelan y que, lejos de hacerles caso, les han arrastrado hasta la ruina actual (algo así como que Ucrania pidiera ayuda a Rusia para salir de la guerra). A los que ya vamos teniendo años Milikito nos enseñó que si haces una cosa y te duele, que si la vuelves a hacer y te vuelve a doler… ¡pues no lo hagas! Empero los actuales voceros de la España Vaciada no aprendieron nada entonces y ahora votan y votan y votan a una PPSOE que va a repetir actuación mientras le sigan votando, digan lo que digan. Incluso Soria ¡CasiYa! se ha borrado para las próximas municipales (28-M) dejándole el camino expedito a la PPSOE.

Lo que necesitan esa España y Soria Vaciadas es, primero, no volver a votar a la PPSOE nunca jamás y, segundo, aprovechar sus puntos fuertes, su campo, sus recursos naturales y si me apuras su actual vaciamiento, convirtiendo el problema en oportunidad, como muchos venimos apuntando (ver, por todas, la tribuna de Saturio Hernández de Marco “Soria en el vacío y deshabitada”, El Mirón de Soria 30.03.23), en lugar de lloriquear a unas instituciones que dependen de una PPSOE que se ríe todos los días de todos aquellos que, pese a todo, la siguen votando. Para muestra un botón: las pírricas ‘Ayudas de Funcionamiento’ no tendrán repercusión en la intención de voto cuando, en una sociedad sana mentalmente, deberían pesar y mucho.

Soria, como epítome de esa España Vaciada, debe centrarse fundamentalmente en el sector privado y primario y en la industria transformadora de esos alimentos que puede fabricar, sin dejar pasar, desde luego, ningún proyecto de esos que critican tontamente, de minería, de macrogranjas o energéticos -¡dámelos a mí!, tenían que gritar a las puertas de cada Ministerio- haciendo las cosas –que se pueden hacer- compatibles con el medioambiente y con todo lo demás. El proyecto de la macrocárcel nos lo han vendido varias veces, pero esos otros proyectos macro no. Esos no tienen hueco. Con estos adalides ya les aseguro yo que no tenemos ninguna oportunidad. Finalmente, en lo tocante a los trasvases de agua, resulta vergonzoso que quienes no la utilizan -porque en el fondo no quieren hacer nada- tengan el valor de oponerse a que otros españoles la usen, cuando el agua es de todos los españoles y no de los territorios por los que discurren las cuencas.

Están convirtiendo España en un país atomizado, insolidario e ingobernable, en el que se está arrinconando al núcleo –que siempre fue y siempre será Castilla- mientras los voceros de esa España más atontada que vaciada le siguen haciendo el caldo gordo a la PPSOE con todas esas bobadas medioambientales y climáticas. ¿Tú quieres luchar contra la Soria Vaciada? No te manifiestes, acude a votar y no lo hagas por la PPSOE. Esa es la única carta que te queda. El resto son tontás (hashtag #TerritoriodeTonteríasNO).

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.