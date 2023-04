TRIBUNA / Una denuncia de ASDEN

Domingo, 09 Abril 2023 05:16

Ángel Coronado reflexiona en este artículo de opinión sobre la multa impuesta por la CHD a la empresa que ejecuta el túnel de la nueva depuradora por vertidos al río Duero. A veces, la multa no se corresponde con el daño hecho.

Un vertido criminal (todo vertido ilegal es crimen). Hay crímenes mayores y crímenes menores, pero la vara de medir, el metro, la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre no cuadra en este caso. La denuncia de ASDEN nos ofrece una medida que merece la pena comentar.

Merece la pena porque sea como sea la pena esa que se dice por solo citarla, merece la poca pena por la mucha miga que tiene, miga que por otra parte tiene mucha más de la que parece porque no hay forma de mirar para otro lado cuando se muestra, siendo tan fácil hacerlo, que solo con retorcer un poco el cuello, lo haces. Pues nada. Leo que la multa que la Confederación Hidrográfica del Duero, la nuestra, la de nuestro río de siempre, la nueva, la de ahora, sucesora de la otra, de la del par de gafas que a ver quién se las salta, las gafas de por entonces y la multa de por ahora, que la multa, la pena impuesta por el crimen que se cita y a cargo del criminal, es menor que los beneficios que al criminal reporta su crimen

Y es a eso es a lo que me refiero. Será complejo referirse a eso, pero solo si para verlo se mira para otro lado, cosa que ASDEN evita. Y lo evita, porque no hay manera de rebatir eso de que salga barato el delito. ¡Delitos! ¡Delitos!¡Delitos vendo! ¡Delitos a saldo! ¡Delitos rebajados! Eso dice el delincuente, pero no el delincuente primero del que hablamos sino el de la multa, el que la dicta e impone y propone y la dispone, que la cosa primera será grave, pero no tanto como para que se multe al bueno, al que no mira para otro lado aunque no importe si quiere o no quiere hacerlo. Porque el delincuente nunca mira para otro lado. Primero mira la multa, luego mira el beneficio que se le viene a las manos. Hace balance y elige. Eso es todo. Pero la multa, terca como ella sola, apunta certera y dice quién es el delincuente, y nos lo muestra, y mostrándola nos dice que el delincuente es ese señor que sabe hacer balance y punto pelota, se queda tan contenta. A eso se llama mirar para otro lado

Dicen que a Al Capone le cogieron por saltarse un semáforo. A eso se llama mirar para otro lado, y pobre Ley Seca la de Chicago. Dicen que al pobrecito de Asís le engancharon por comerse una manzana que no era suya. A eso se llama mirar para otro lado, y pobres, pobres hermanas florecillas y hermanos pajaritos de por el campo. Dicen que a veces los botones de una sotana son más fáciles de abrir que los de un pantalón pederasta. A eso se llama mirar para otro lado, y pobres niñitos, pobres niñitos corriendo y saltando.

Es la multa. Es la multa. Y es la multa. Nos lo dice ASDEN en El Mirón de Soria. No recupero el artículo pero lo pude leer, creo que ayer, día 07/04/2023. Denuncia un vertido tóxico en un pequeño afluente del Duero entre Soria y Los Rábanos. La denuncia de ASDEN nos ofrece una medida que no es decimal ni sexagesimal sino certera. Y de paso saludable. Evita esas tortícolis tan tontas del mirar para otro lado. Y con esa medida en su bolsillo, a ese le votaremos. ¡Al Congreso! ¡Al Senado! A ese le votaremos de frente, que no de sigla, tampoco de lado.

Fdo: Ángel Coronado