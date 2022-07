TRIBUNA / Una brújula para Soria ¡YA!

Sábado, 16 Julio 2022 07:27

Fernando García argumenta en este artículo de opinión la oportunidad que tiene Soria ¡Ya! de consolidar su marca en las próximas elecciones municipales para lo que necesita, a su juicio, una mejor estructura. Ayuntamiento y Diputación, resalta, son dos palancas para el cambio.

Solo uno de los tres procuradores de Soria ¡YA! ha pedido la excedencia, tal vez por ser funcionario, si bien según cuentan, solo cobra su sueldo más los gastos propios de desplazamiento etc. Vanessa y Toño siguen en sus trabajos.

Un ejemplo a seguir, pues con el dinero sobrante, han podido contratar a personal cualificado para su asesoramiento y organización que afiance la agrupación de electores.

Pero me molesta que esto que considero un ejemplo, lo cuente como inicio de este articulo y no lo den a conocer ellos, pues el dato es tan importante como iniciativas de otro tipo.

Las explicaciones económicas son tan esenciales que creo que ya están tardando en exponer toda su financiación. Y lo digo para que se distingan de los políticos y sus partidos que han hecho de la política su forma de vida., su profesión, en demasiadas ocasiones sin tener otra, y que tanto están dañando a la democracia. También lo digo para que podamos contribuir a esa financiación.

Y es que cuando se atraviesa el umbral de lo civil y social para adentrase en la política, como exitosamente se ha hecho, ya no se puede ni se debe funcionar de la misma manera, las cosas no son igual y no hay vuelta atrás.

Hay que pensar si en estas circunstancias las manifestaciones se tienen que atemperar y simultáneamente fortalecer posiciones de inicio de otra forma. Es fácil de adivinar de donde ha salido de eso “que no sirven para nada por no haber sido decisivos”. Olvidan los difamadores pero no lo debe hacer Soria ¡YA! ni sus votantes que como casi todo en la vida, esto es una carrera de fondo. Controlando la ansiedad y no perdiendo el norte.

Y como al parecer, en los próximos días o semanas van a decidir unos 20 a 30 si se presentan a la municipales, hay que advertir, así lo vengo diciendo, que sería un grave error no concurrir. En mi opinión sería hacerse vulnerable y dar facilidades a la destrucción de Soria ¡YA!, objetivo de los partidos.

Es difícil de explicar que queremos participar en la gestión de las cosas o casas ajenas, aunque también propias, como la autonomía y pronto el congreso y senado y no demostramos que sabemos gestionar y administrar mejor la casa propia que es el Ayuntamiento y la Diputación. Y así preparar los relevos

Ambos Ayuntamiento y Diputación se deterioran, y de qué manera, como instituciones, siempre más atentos a sus partidos que a la búsqueda del bien común y de sus ciudadanos.

Además la representación municipal permitiría tejer una red lo suficientemente fuerte para asegurar la permanencia y vitalidad de Soria ¡YA!. Y esa fortaleza administrada con humildad y asumiendo nuestra insignificancia, consolidaría la marca Soria ¡YA! haciéndola líder e imbatible. Trasmisible a siguientes generaciones.

En definitiva empezar a ser un poco más dueños de nuestros destinos y dejar de lamentarnos ya que estas instituciones son parte de la solución a reivindicaciones planteadas.

Algunos autores han señalado la famosa metáfora del trasatlántico Titanic que en 1912 se hundió porque carecía de compartimentos estancos y el torrente de agua lo invadió y hundió.

Pues bien, si esos 20 o 30, no se compartimentan y estructuran y se dan más a conocer, tal vez se navegara con rumbo incierto y así a buen puerto no llegara ese mini Titanic de ilusiones y esperanzas que es Soria ¡YA!, pues ninguna sociedad u organización sobrevive a si misma de no estructurarse o compartimentarse. Con relevos y sin apalancamientos.

Más de 18,390 votantes, esperan con ilusión poder acudir de nuevo a las urnas y ni 20 ni 30 deben evitarlo. Mejor preparar unas candidaturas sólidas y solventes, como las de los procuradores, y demostrar desde dentro que, Ayuntamiento y Diputación, son dos palancas de cambio, de crecimiento progreso y desarrollo hasta ahora bastante mal utilizadas para el bien común de los sorianos.

En ocasiones, tendenciosasamente, se ha pretendido explicar el declive de Soria por los caciques , cuyos intereses defienden ahora algunos partidos. No les falta razón, pero es incompleto.

Ese tiempo debe finalizar.

Mejor lo decidimos todos en las urnas.

Fdo : Fernando García