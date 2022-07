TRIBUNA / ¿Quién ha visto el título de explotación de la S.A.?

Aurora Lázaro incide en este artículo de opinión en la situación que sufre en el Club de Golf Soria, obligada a pagar de por vida unas cuotas, aunque no disfruta del campo de golf.

El 10 de junio, se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima: Club de Golf Soria S.A., bajo la presidencia de Ramsés López.

Han pasado ya 24 años, ¡veinticuatro años!, desde que esta Sociedad Anónima redactara sus estatutos y su reglamento en 1998, con vistas, supongo, a explotar más adelante unos montes y dehesa que eran propiedad de todos los sorianos, hasta que hemos podido sacar a la luz, el únicoconvenio que el Ayuntamiento firmara el 18 de mayo de 1999, por el entonces, Sr. Alcalde Javier Jiménez Vivar para ceder estos terrenos a la Fundación Golf Tierras de Soria.

En la última sentencia de este mismo año del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 4, la Sra. Jueza interpreta del articulo 1 y 2 de los estatutos de esta Sociedad Mercantil Anónima que: “existe una sociedad anónima, que se denomina Club de Golf de Soria S.A., y cuyo objeto es…el fomento del golf, y por ende y para ello, el uso y explotación de los campos e instalaciones con que cuenta”

Desconozco si la Sra. Jueza conoce de ciencia propia o ha tenido en sus manos documentación que le permita aseverar, que en efecto, la Sociedad Anónima: Club de Golf Soria S.A., cuenta con estos terrenos, o si, en realidad, se trata de un corta y pega de sentencias anteriores de los Juzgados de Soria, por las que hace suya la certeza del resto de jueces Soria…, ¡que por cierto¡…, tampoco sabemos qué documentación, al respecto, pudieron leer o ver por la cual certificaron que esta Sociedad Anónima era propietaria, o arrendataria, o cesionaria de estos terrenos públicos.

En cualquier caso, no entiendo por qué si todos los jueces han podido verificar con documentación legal que esta Sociedad Anónima posee un titulo que le legitima a explotar el campo de golf; el Sr. Ramsés López, su presidente, primero dice que no sabe que titulo disfruta esta S.A., y segundo, cómo no, lo ha mostrado en los juicios monitorios a los abogados defensores y a la sociedad en general para que no nos quepan dudas sobre la legitimidad y honestidad del club.

A costa de “los campos e instalaciones con que cuenta” he sido condenada a pagar 49 mensualidades (cuatro mil y pico euros) a una empresa privada para que otros jueguen al golf. Pago al mes alrededor de 50 euros por la luz que consumo, al cuatrimestre exactamente 54 euros por el agua que gasto, más la hipoteca y los seguros habituales de cualquier hogar normal; así que creo que no es necesario poner palabras a lo que siento o pienso, cuando leo en la misma sentencia que son “meras alegaciones exculpatorias” las razones por las que yo estoy absolutamente convencida de que es injusto, ilegal e indecente que se me obligue a pagar 95 euros al mes para reparar y mantener un campo con 18 hoyos, de titularidad publica.

Hay que vivir en un mundo ignorante y ajeno a la realidad o bien ponerse siempre del lado de los mandamás, para no poner en duda o pararse a reflexionar sobre que está pasando para que tantas personas, todas ellas adultas, la mayoría profesionales y trabajadores empleados, se nieguen a pagar una cuota de juego, a una S.A. por mucho que los juzgados de Soria nos condenen a ello. O bien, seguir en un pensamiento aferrado a épocas feudales y tiempos de esclavitud que asume que las pretensiones, los lujos y los placeres de los señores amos están muy por encima de los derechos de los ciudadanos, aunque sea a costa de un menoscabo económico brutal, de por vida.

Hoy en día es impensable que cualquier compañía privada, con la que tengamos contratados algún servicio, léase compañías telefónicas, eléctricas, plataformas digitales, pólizas de seguros, empresas de alarmas u otras, pueda mantenernos rehenes de por vida, sin resquicio para darse de baja y dejar de usar y de pagar sus servicios. Hasta las hipotecas y seguros de vida pueden ser canceladas y llevadas a otros bancos. Desde mi ignorancia en aspectos de despotismo y atropello sólo se me ocurren una pocas situaciones de las que es harto difícil salir,…como no sean, sectas, grupos mafiosos o bandas organizadas.

Cierto, que hemos sido muchos los damnificados, condenados por la justicia en Soria, y humillados por socios y jugadores del campo de golf, pero desgraciadamente para la balanza de la ética y de la justicia, han sido muchos más los actores que de una manera directa, como los que diseñaron esta S.A. o los que maniobraron para que se adueñara de unos terrenos que no le pertenecían, o de una manera menos evidente, pero sin duda imprescindible, los que colaboraron como presidentes y miembros de los consejos de administración y aquellos que con su votos y sus condenas perpetuaron..., ¡durante 24 años!, pactos indignos y vergonzosos que han generado millones de euros.

