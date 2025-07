Monseñor Martínez Varea, nombrado obispo de Ciudad Real

Miércoles, 09 Julio 2025 15:35

La Nunciatura Apostólica en España ha hecho hoy pública la decisión del Papa León de nombrar a Monseñor Abilio Martínez Varea nuevo Obispo Prior de la Diócesis de Ciudad Real.

El todavía Obispo de Osma-Soria tomará posesión de su nueva diócesis el 27 de septiembre y, hasta entonces, continuará ejerciendo como Administrador diocesano garantizando la continuidad pastoral de la Diócesis.

Don Abilio recibe la noticia con sentimientos encontrados y con espíritu de obediencia y disponibilidad.

En una carta de despedida a los fieles, reconoce que no puede evitar sentir “una verdadera y profunda emoción al tener que despedirme de esta querida Diócesis de Osma-Soria que ha sido mi hogar -y también el de mis padres- durante estos últimos años”.

Monseñor Martínez Varea asegura que “me habéis hecho sentir verdaderamente en casa, no por mis méritos, sino por vuestra capacidad de acogida y afecto”.

Martínez Varea sucederá en Ciudad Real a quien ya relevó en Osma-Soria, a Monseñor Gerardo Melgar Viciosa, que ha presentado al papa su renuncia por razones de edad. La ceremonia de toma de posesión será en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real.

Biografía de Mons. Abilio Martínez Varea

Mons. Abilio Martínez Varea nació en Autol (La Rioja) el 29 de enero de 1964. Ingresó en el Seminario diocesano de Logroño, donde estudió filosofía y teología entre los años 1982 y 1987. Después se trasladó a Roma, donde obtuvo la licenciatura en teología dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1989).

Fue ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 1989.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Su primer destino fue como Vicario parroquial de la parroquia de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro (La Rioja) (1989-1994). Entre 1994 y 1996 realizó los cursos de doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca.

A su regreso, fue nombrado Vicario parroquial de San Pío X de Logroño. Ha desempañado los cargos de Director del Secretariado de pastoral juvenil, Delegado de apostolado seglar, profesor en el Instituto superior de ciencias religiosas “San Dámaso” – Extensión La Rioja, Director del Instituto diocesano “San José de Calasanz” para la obtención de la DECA en infantil y primaria, y Delegado de enseñanza. Desde el año 2005 hasta su nombramiento episcopal fue Vicario episcopal de pastoral y enseñanza.

El 5 de enero de 2017 el papa Francisco hizo público su nombramiento como Obispo de Osma-Soria, recibiendo la ordenación episcopal el 11 de marzo del mismo año en la Catedral de El Burgo de Osma (Soria).

En la CEE es el Presidente de la Subcomisión episcopal para la acción caritativa y social desde marzo de 2024.

Ha sido miembro de la Comisión episcopal para la pastoral social y la promoción humana (2020 a 2024) y de la Comisión episcopal de pastoral social (2017 a 2024).

Además, es el Presidente de la Fundación «Las Edades del Hombre» desde el 12 de octubre de 2022.

Carta a los fieles de Osma-Soria con motivo de mi nombramiento para la Diócesis de Ciudad Real

El Burgo de Osma, 9 de julio de 2025

Mis queridos hermanos:

Con el corazón lleno de sentimientos encontrados, me dirijo a todos vosotros para compartir una noticia que me ha sido comunicada por la Nunciatura Apostólica en España: el Santo Padre ha tenido a bien confiarme un nuevo encargo pastoral como Obispo de la diócesis de Ciudad Real.

Recibo esta llamada con espíritu de obediencia y disponibilidad, consciente de que el Señor nos conduce por caminos que a veces no esperábamos, pero que siempre están enmarcados en su providencia amorosa. Al mismo tiempo, no puedo evitar sentir una verdadera y profunda emoción al tener que despedirme de esta querida diócesis de Osma-Soria que ha sido mi hogar -y también el de mis padres- durante estos últimos años.

Aquí he aprendido a ser pastor junto a vosotros, compartiendo alegrías y sufrimientos, retos y esperanzas. He sido testigo del compromiso de nuestros sacerdotes, de la entrega generosa de los consagrados y consagradas, y de la fe viva del pueblo de Dios que camina en estas tierras sorianas. Es una tierra en la que sufrimos la despoblación, pero con gentes luchadoras y recias.

Me habéis hecho sentir verdaderamente en casa, no por mis méritos, sino por vuestra capacidad de acogida y afecto. Me llevo muchos nombres propios en el corazón que no podré olvidar jamás, porque formáis parte de estos ocho años de mi vida.

Pido al Señor que bendiga abundantemente esta Iglesia particular de Osma-Soria, y que quien venga a sucederme sea recibido con el mismo cariño y colaboración que yo he experimentado. Sigamos caminando con esperanza, sabiendo que nuestra misión es sembrar el Evangelio allí donde el Señor nos envíe. No nos cansemos nunca de sembrar las semillas de la fe con nuestra palabra y nuestro testimonio. Solo se recoge lo que se siembra.

Os pido que me acompañéis con vuestra oración en esta nueva etapa que comienzo, del mismo modo que yo seguiré orando por vosotros, llevándoos siempre en mi corazón. Me encomiendo a la Virgen del Carmen para que siga siendo la Estrella de mi vida y no me suelte nunca de su mano amorosa.

Con afecto fraterno y mi bendición en el Señor,

Abilio Martínez Varea

Administrador diocesano de Osma-Soria

Obispo electo de Ciudad Real