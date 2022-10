TRIBUNA / Un botarate al frente del urbanismo

Leonor del Río denuncia en este artículo de opinión los disparates urbanísticos que tolera el Ayuntamiento de Soria, ante una gestión municipal más que es claramente mejorable.

Botarate: hombre alborotado y de poco juicio (R.A.E.)

Astracanada: Farsa teatral disparatada y chabacana (R.A.E.)

Pues sí, es una pena, pero por lo que últimamente se cuece en la pista del circo del urbanismo soriano éste encaja en lo segundo capitaneado por un primero. ¡Por todos los santos mártires!, mi duda, culpa de las malas lecturas, es si hay uno o dos botarates al frente de tanto disparate. O sea, que si es cierto que en el pecado va la penitencia, ¿puede ser que el tan poco ilustrado concejal de urbanismo sea la penitencia del impasible alcalde pecador que todo lo gobierna?

Santo cielo, y yo que pensaba que sólo había un pecado ciertamente grave a cuenta del Cerro de los Moros. Pues no, que los pecados manan uno tras otro como los sucesivos cuadros de la farsa en que parece ha devenido la gestión del urbanismo en mi queridísima Soria. Estoy segura de que el Maligno habrá leído con regocijo las recientes informaciones sobre un bodrio de mal gusto en la avenida de Valladolid, una sobresaliente chapuza en el nuevo barrio de Los Pajaritos y, faltaría más, la última perla del Alcalde sobre mi pequeño Cerro.

En la avenida de Valladolid un promotor inmobiliario, de la mano de un “creativo” arquitecto, buscan, con permiso del Ayuntamiento pero aún sin licencia, un manantial de euros levantando (en el lenguaje de los “chorizos” se levanta la “pasta”) una calle pública. Así de fácil: como no me gusta me la quedo, y, de paso, levanto un par de plantas más de las permitidas. Pero claro, con permiso del administrador, que en estos asuntos resulta que es el mismísimo Ayuntamiento encargado de su custodia. ¿Uno o más botarates? Si el otro vecino, García Solier, conquistador de las nuevas Indias y casado con una tocaya mía, levantara la cabeza, segura estoy de que tomaría su espadón y lo descargaría sobre los responsables de semejante bufonada. (Les aseguro que, con la autoridad que me otorga el mucho viajar, prefiero la solución cero, la del Plan General, antes que la inmensa deyección aprobada por el Ayuntamiento, que es, sencillamente, un gracioso regalo al promotor).

Virgen de los Milagros, venerada Mater, ¿es ceguera o interés lo que mueve los hilos de los acuerdos municipales? ¿Quiénes defenderán el castillo de lo público si sus guardianes se entregan al enemigo? ¿Serán suficientes los silbidos del ingeniero Mínguez en los oídos del alcalde Martínez Mínguez?

Y tras un corto descanso la compañía circense nos regala un descacharrante segundo cuadro en Los Pajaritos II. Pude escuchar (youtube es un milagro) las divertidas intervenciones del concejal de urbanismo en el Pleno del Ayuntamiento que trató tan hilarante asunto. Por todos los cielos, ¡un edificio construido sin licencia al que le crece una planta fantasma con siete viviendas del vecino! ¡Y el vecino es el Ayuntamiento, que sí pero no se había enterado del robo!

Ah, menos mal que el experto concejal, en una exhibición de dominio de los trucos dialécticos propios de un auténtico botarate, puso en pie al público a base de desternillantes explicaciones: La jurisprudencia se la pueden guardar ustedes, que yo soy abogado y me la paso por el arco… No sabía que se hubieran llevado nuestras viviendas, ni que hubieran presentado un proyecto de ejecución…El caso es que no he paseado por allí… Me la han jugado los técnicos municipales… La dichosa herencia envenenada... Y no se olviden del Cerro de los Moros… Estamos negociando…

Y yo me pregunto: ¿quién es el responsable de los asuntos que se llevan a la Junta de Gobierno Local, a la Comisión Informativa del ramo y al Pleno del Ayuntamiento? ¿O todo es una broma? No debe serlo, cuando el presidente zanjó el asunto apelando a su patrimonio familiar de la honestidad, argumento técnico-administrativo de la máxima altura.

Y, de momento, como aportación a las celebraciones de ánimas, santos y difuntos, el alcalde alcaldable aprovecha la reiterada canción de las futuras obras y proyectos para encenagarse en las procelosas aguas del Cerro de los Moros y regalarnos un tercer cuadro digno remate de la función. A él me dirijo. ¿No lee los artículos de prensa que le ilustran sobre el tema? Si lo hiciera sabría que la prórroga de dos años aprobada por la Junta es para limitar su inoperancia, no para estimularla; se lo han explicado: el Ayuntamiento puede y debe resolver en los plazos establecidos por la Ley, pero si no lo hace estará regalando, quién sabe por qué, un flotador al promotor, y la Junta lo pinchará el 19 de octubre del 2024 si éste no ha llegado a buen puerto con su negociete.

Lea el artículo del ingeniero Mínguez en que le explica por qué el Ayuntamiento no puede aprobar el proyecto de urbanización del Cerro y, por Dios, actúe en consecuencia. O envíe a su escudero-concejal de urbanismo para que nos explique qué impedimentos legales o fácticos , usted ya me entiende, les mantiene con las manos atadas a la inacción culpable. Por cierto, dice usted que intentarán “salvaguardar los derechos de unos y otros” y me asaltan algunas dudas: ¿quiénes son los otros? (porque los unos- o hunos- sí sabemos quiénes son). Y ¿qué papel interpreta el Ayuntamiento? ¿O es un mero espectador?

Fin de la función. Si se tratara de una ficción la cosa sería digna de un buen premio a la mejor comedia del año, pero, tristemente, se trata del patrimonio público de l@s sorian@s que el actual equipo de gobierno municipal parece dedicado a regalar al promotor de turno: una calle, una edificabilidad y el más valioso, la esencia misma de nuestro ser cultural. En ese equipo de gobierno sobra quien no lo entiende, quien olvida que su función primordial es precisamente la defensa y protección de ese patrimonio público, sea material o inmaterial.

Fdo: Leonor del Río