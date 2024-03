TRIBUNA / Soria trascendida

Domingo, 10 Marzo 2024 07:52

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en la trascendencia de Soria y los malos olores que desagradan a muchos.

Soria trascendente nos ha dejado trascendidos (El Mirón, 8/03/2024).

Doña Juana, con todos los respetos. Lo mismo que a usted, a muchos, nos desagradan los malos olores. Tampoco queremos, con usted, que los malos olores trasciendan de lugares que no deban trascender. Imaginamos también que todos estamos de acuerdo en señalar esos lugares de una forma concreta: cuadras, basureros, contenedores de residuos malolientes, en ciertos momentos el baño y el aseo, cocinas, etc., etc., aparte puntos limpios, muchas fábricas e industrias, plantas depuradoras, cacas de perro, apriscos de ganado, y ese no sé qué que me da en la nariz, Hamlet, príncipe de Dinamarca.

No es posible ser exclusivos. Difícil ser excluyentes, porque tampoco se trata de sacar del basurero a nadie. Limpiar. Eso sí. Limpiar, eso siempre. Sepamos hacerlo mejor o peor, pero hacerlo siempre.

Y sin embargo, de no estar seguros de como procede hacerlo, calladitos en cualquier caso siempre será mejor. Y atención por si lo hacemos cantando. Nuestro idioma, el castellano, distingue “ser” del “estar”, y cuando nos dice “cantar”, acaso diga “gallina”, que no canta sino cuenta y solo cuenta las cuarenta. Del 39 al 41 se canta mucho mejor. Saltarse lo del cuarenta conviene, porque cantar las cuarenta es como largarlo todo, y para eso ha de llegar su momento.

Quien canta su mal espanta.

Bueno, y qué. Espanta tus males como quieras mientras espanto yo los míos, Y que nadie nos diga nada sin haber pedido ayuda. Pero vámonos a buscarla sin cantar como gallinas. Y es que nos vamos los tres por el Collado, Soria, totalmente trascendidos.

¿Tres?

Tres. Tú y yo. Don Antonio se nos unió y no le dijimos que no.

Fdo: Ángel Coronado