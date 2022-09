TRIBUNA / Socia a la fuerza en un club deportivo

Aurora Lázaro denuncia en este artículo de opinión la situacion que sufre en el Club de Golf de Soria, donde es socia a la fuerza y abona más de mil euros al año.

Tengo un cociente intelectual normal, pero reconozco que me engañaron.

Con la entrega de miles de euros en Caja Rural y sólo con estampar mi firma en esta cartulina, me convirtieron, sin la información pertinente, en accionista-socio. Peor que en lo de las preferentes, porque no sólo he perdido el valor de las acciones, además han tirado de esta figura inventada accionista-socio para someterme a una extorsión económica (95 euros al mes) de por vida con la pretensión de ampliarla a mis herederos una vez que yo falleciera.

La sociedad mercantil Club de Golf Soria S.A. no es un club de golf normal y puede que tampoco sea un club que se ajuste a la legalidad.

Clubes deportivos naturales y legales, al estilo del Club Deportivo Numancia, que ya va por más de 3.000 socios, o el club de voleibol Río Duero, que acaba de hacer públicas sus cuotas de abonados, son entidades donde las personas que quieren ser socios o abonados pueden darse de alta voluntariamente, y pagar las cuotas que el club establezca, hasta que se den de baja también de forma voluntaria y sin penalización por ello.

Esta Sociedad Anónima constituida ante el notario de Soria Javier Delgado Pérez Íñigo el día 23 de noviembre de 1998, con el número 2489, se registró, de forma muy astuta o maliciosa, pienso yo , con la denominación Club de Golf de Soria S.A., y posteriormente con maniobras, que en mi opinión, podrían ser consideradas punibles, ha conseguido hacerse con la gestión y explotación de unos terrenos propiedad del Ayuntamiento, ingresar miles o millones de euros, sin que haya podido mostrar título alguno que le legitime para ello.

Intentando hacerse pasar por un club deportivo normal firma convenios con la Federación de Golf de Castilla y León, la Diputación de Soria o la Universidad de Valladolid o en Torneos con la Hermandad de Donantes omitiendo las siglas S.A. con lo cual falsea una vez más la realidad ocultando que son una empresa privada cuyo propósito es mantener un costosísimo campo de golf en Soria, para el aprovechamiento de unos pocos aunque sea a base de condenas judiciales o extorsiones que están arruinando literalmente a algunos de sus accionistas.

Cabe en lo posible que entidades que han colaborado, con esta Sociedad Mercantil y que han contribuido a su supervivencia durante mas de 20 años desconocieran o prefirieran ignorar que los terrenos donde se juega al golf en la dehesa de Pedrajas pertenecen al Ayuntamiento y fueron cedidos, de forma gratuita, por un periodo de 50 años a la Fundación Golf Tierras de Soria constituida ante el notario de Soria D. Sebastián Rivera Peral el día 6 julio de 1998 con el número 1121.

Esta cesión gratuita está recogida en un convenio firmado el 13 de mayo de 1999 por el entonces Alcalde Don José Javier Jiménez Vivar, y la fundación Golf Tierras de Soria en el cual se estipula que “el campo de golf será de titularidad municipal y tendrá carácter público, sin otras limitaciones que las que impusiera su grado de ocupación.

En diferentes clausulas de este convenio se recoge que corresponde al Ayuntamiento de Soria “ autorizar el reglamento de uso del campo y en especial los precios de utilización de las instalaciones ”… “controlar y supervisar el cumplimiento de dicho convenio así como el estado del campo y sus instalaciones”

Por ello, no sólo yo, sino otros muchos ciudadanos nos preguntamos:

¿Cómo ha sido posible que unos terrenos del Ayuntamiento cedidos gratuitamente a una fundación sin ánimo de lucro hayan acabado proporcionando miles o millones de euros a la Sociedad Mercantil, denominada Club de Golf Soria S.A?

¿Cómo se explica que nadie en el Ayuntamiento se haya percatado o haya denunciado semejante trueque cuando estaban obligados a controlar la gestión y la explotación que la Fundación Golf Tierras de Soria hiciera de este terreno municipal?

¿Por qué motivo, el Ayuntamiento ha permitido que un campo de golf en terrenos de titularidad municipal, cuyo objetivo era promover el deporte de golf entre el público en general, solo haya servido para disfrute de unos pocos accionistas, sus familiares, empresarios e invitados?

¿Qué relación contractual o de cualquier otro tipo, que pacto tiene el Ayuntamiento con esta Sociedad Anónima para seguir colaborando con ella, a pesar de saber que no existe ningún documento que anule la cesión gratuita convenida en 1999 con la Fundación Golf Tierras de Soria?

Sueño con el día en que el Señor alcalde, mirándome a la cara, me exponga sus razones por las que yo deba pagar 1.130 euros al año para regar y reparar los desperfectos de unos terrenos de su propiedad que yo jamás he utilizado. Y lo que es mas vergonzoso, si cabe, como explica a los sorianos, turistas o visitantes, público en general que ya sea por ignorancia, dejación de funciones, o negligencia, durante mas de 20 años, les ha privado de jugar al golf a unos precios razonables, en favor de los accionistas afortunados de una sociedad mercantil que han podido jugar al golf, sin ser molestados, en un campo de lujo a precio de ganga.

Fdo: Aurora Lázaro