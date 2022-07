TRIBUNA/ Patriotas sorianos, ¡Cuerpo a tierra!

Regino Páramo denuncia, sin acritud, en este artículo de opinión, el falso patriotismo en Soria de quienes utilizan tan noble palabra en beneficio propio, suplantando su verdadero sentido de amor y defensa del patrimonio público como medio de lograr una sociedad más igualitaria y más justa.

Leí con preocupación y regocijo el último artículo de Leonor del Río publicado en El Mirón de Soria. Para quienes vivimos en esta ciudad es un soplo de sensatez cuanto escribe; porque el que revista sus palabras con una permanente sonrisa no quita seriedad al tratamiento de los problemas con los que tropezamos un día sí y otro también. Particularmente me recuerda a la gran poeta-escritora polaca Wislawa Szymborska. Ojalá que continúe en esa labor de Pepito Grillo del émulo de Pinocho en que se está convirtiendo nuestro Alcalde.

Como aportación a ese permanente repaso que sin duda merece la actualidad soriana, quiero presentar aquí a ciertos personajes de la tierra que siempre me han sorprendido por su imagen gratuita de prohombres de la patria chica. Gratuita porque no he conseguido encontrar motivos para aceptarles como, en algún sentido, benefactores de la tierra que les acoge.

Es curioso cómo, a quienes ya hemos superado edades antes impensables, la distancia temporal nos hace recordar ciertos hechos o situaciones como si de un extraño sueño se tratara, como si lo que tan real se nos presentaba en su propio escenario ahora lo percibiéramos como una auténtica obra teatral; en los casos que luego presentaré, como una opereta bufa, como un teatrillo de guiñol, con deformados o caricaturizados personajes que intentan imitar la realidad haciendo de ella, pues eso, una caricatura difícil de creer. ¿Pero realmente ocurrió aquello? ¿No lo habré soñado? ¿Es posible que semejantes barbaridades intelectuales, económicas, políticas, formen parte de la vida real? Recuerdo ahora “La tragedia del Cerro del Morro”, de mi admirada Leonor del Río. Está por escribirse una nueva obrita sobre las falsas élites sorianas.

Por eso, antes de escribir una sola nueva letra, me encomiendo a todos los dioses, falsos y verdaderos, para que no me permitan deslizar en mis recuerdos fantasías sobre determinados comportamientos de determinadas personas que han intervenido o intervienen en determinados asuntos de determinados ámbitos de la vida de mi siempre adorada Soria. Una Soria, la que adoro, ajena desde luego a las tropelías de quienes van a visitarnos en lo que sigue. No son hazañas numantinas, no. Son una muestra del único interés que ha guiado sus actuaciones como sorianos/as o profesionales volcados/as en el “progreso” de la ciudad y en la protección de “su” patrimonio. En resumen, son las auténticas y patrióticas fuerzas “vivas” (esto último quedará claro).

He invitado a una mesa-confesionario a seis conocidos patriotas (una sola mujer, lo siento) para que nos expongan sus hazañas para la defensa y protección del patrimonio público soriano, tanto material como inmaterial. Son todos los que están, pero no están todos los que son. Los lectores decidirán si les otorgan la absolución o les imponen una merecida penitencia.

Uno.- Primero la nobleza, faltaba más. ¡Santiago y cierra España! D. Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, noveno conde de Ripalda. Paladín del insulto al gobierno de la Nación (“La inmoralidad de un presidente”, “Fábrica de la vergüenza e indignidad”, “Indignidad, indecencia y traición”, “La traición no puede gobernar España” etc. etc.), este ejemplar residual de la más rancia aristocracia dedica su tiempo a escribir panfletos rebosantes de odio y desconocimiento, desde sus absurdas soflamas numantinas (“Numancia, cuna de la nación española”-con el esperpéntico resultado de que ondee una bandera de España sobre las ruinas del histórico poblado-) a su desbocada defensa del rey emérito (“El Rey padre trajo la democracia a España”. Qué insulto a quienes verdaderamente lo lograron con su esfuerzo y, a veces, su vida). ¡Qué bien le vendría un mínimo estudio de la Historia, ya que el saber dificulta la estulticia! Con semejantes cartas de presentación algunos podrían pensar que el personaje no sea real, que sea una encarnación, más o menos virtual, del malvadillo dibujo de un comic.

Al preguntar por los méritos particulares acumulados por tan singular personaje en acciones beneficiosas para su patria chica (a la grande sólo le dedica esperpénticas diatribas), nadie sabe darme relación detallada de los mismos, salvo la pericia que en los mentideros se comenta para conseguir subvenciones públicas para la mejora de la propia hacienda. ¿Es así, pregunto yo? ¿Es así, pregunto yo, como se consolidan los títulos de la nobleza? Ante la posible duda no estaría de más que hiciera públicas sus particulares patrióticas acciones en beneficio de Soria (no basta con pertenecer a foros y consejos de charletas que pocos resultados logran) y, en su caso, las ayudas, subvenciones, dietas o emolumentos percibidos de las administraciones públicas, tanto europeas como nacionales, así como del Foro Soria 21, que preside, y del Consejo de la European Environment Foundation, del que es miembro. ¡Que los santos garreños Domitila, Nereo, Aquileo y Pancracio le iluminen en tan grata tarea y a los/as lectores/as de El Mirón nos faciliten tan jugosa información! Que así sea.

Dos.- Tema caliente de actualidad: el futuro del Cerro de los Moros. Veamos algunos antecedentes y los personajes que fraguaron el timo. D. Rafael Pastor Ridruejo, D. Diego López Ridruejo y demás partícipes en la sociedad “Cerro de los Moros, S.L.” Los primeros, como Presidente y Consejero, respectivamente, de la susodicha sociedad, firmaron en 2004 con el Ayuntamiento soriano el, para la ciudad, desgraciado Convenio Urbanístico sobre el Cerro de los Moros, cuyas bochornosas determinaciones se incorporaron al nuevo Plan General de Urbanismo.

Los mencionados benefactores de la ciudad se comprometieron en el Convenio a transmitir al Ayuntamiento la totalidad de las fincas rústicas de la zona propiedad de la mentada sociedad, así como un 10% adicional de los aprovechamientos lucrativos que legalmente les correspondieran, cuando el Ayuntamiento cumpliera los acuerdos firmados (su inclusión en el Plan General). ¡Cuánta generosidad!, que clamaría el gran Quino.

Con lo que no contaba, o no quiso contar, el Ayuntamiento fue con la rápida jugada magistral de tan generosos colegas de Convenio. El día 21 de abril de 2006, cinco días antes de que se publicara en el Boletín Oficial la aprobación definitiva del nuevo Plan General, la sociedad “Cerro de los Moros S.L.”, tan noblemente representada por los Srs. Ridruejo citados, vendió a tres despistadas sociedades inmobiliarias todas sus propiedades, pero, qué descuido, sin mencionar las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento (y, ya se sabe, cargas que no se inscriben en el Registro de la Propiedad, cargas que desaparecen). El precio de la venta seguramente fuera el tan cacareado por Alcalde y Concejales de 40 millones de euros. ¿Les suena aquello de “si te he visto no me acuerdo”? Magistral pelotazo urbanístico bañado en el amor a la patria chica con fétidas aguas de desvergüenza torera. ¿El timo del tocomocho, como dijo y repitió el Alcalde? En resumen, se llevaron la pasta y nos dejaron el muerto.

Notas: A) Las tres sociedades compradoras, pobres, se deshicieron de los terrenos comprados en un concurso de acreedores (suspensión de pagos), y la actual propietaria de los terrenos, “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.”, los adquirió por una suma muy inferior a la que, sin ningún rubor, pero con algo parecido a la nocturnidad, se embolsaron los benefactores Srs. Ridruejo & socios.

B) Quede constancia escrita de que el apellido Ridruejo lo ostentan con honor muchos otros miembros de tan conocida familia.

Tres.- Colaboradora necesaria para el timo. Doña Encarnación Redondo Jiménez, anterior Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Soria, que como tal firmó el anterior Convenio Urbanístico, dañino y perjudicial para Soria como pocos habrá (“herencia envenenada”, “timo del tocomocho”, insiste el actual Alcalde). Claro, que la Alcaldesa Redondo lo era como cabeza de lista del Partido Popular, que gobernaba entonces el Ayuntamiento de Soria y cuyo presidente -de la rama soriana- era, casualidades de la vida, D. Félix Pastor Ridruejo. ¡Carambola! ¡Todo estaba en buenas manos de patriotas!

¿Y cuya es la razón por la que aquí aparece Doña Encarnación –Encarna para los sorianos-? Su “inocencia”, sin duda por su empeño en beneficiar al interés de la cosa pública, al avalar con su firma decisiones poco acordes con el bien público. Y ahora “mantenella y no enmendalla”. Y así (qué desparpajo) es como pregona en pleno Collado y en alta voz sandeces como que ella no hizo nada, que fue cosa del Secretario municipal, que lo que ella firmó era una aprobación provisional, que fue la Junta la que realmente lo aprobó, etc. etc.

Pero su incansable dedicación a la protección del bien público nuevamente lo demostró recientemente, también en el Collado, al requerir a los miembros de una mesa de la asociación Hacendera, que informaba sobre el proyecto de megavaquería en Noviercas, el permiso municipal para esa actividad, y que lo exigía ¡como ex Alcaldesa que es! ¡Si por ella fuera, ya habría firmado otro Convenio para la mejora ambiental de Noviercas y alrededores con 23.000 vacas, y hasta 50.000 si con ello hiciera felices a los promotores! (Según me cuentan mis amigos, en el Convenio del Cerro de los Moros se fijó una edificabilidad de 0,35 m2/m2, pero que se igualaría al que pudiera aprobarse -superior a 0,35- para otros sectores de suelo urbanizable. Como así fue: se pasó a 0,65m2/m2; en plata, de un máximo de 730 viviendas a 1.360 viviendas. Una generosa contribución al patrimonio… público frente a las bolivarianas 200 viviendas como máximo del anterior Plan de urbanismo).

Lo que no me han contado es si en aquella época los políticos electos estaban obligados a presentar una declaración de bienes al acceder al cargo y otra al abandonarlo, o si bastaba, como en este caso, estoy seguro, el firme compromiso de trabajar día y noche por la defensa del patrimonio… ¿municipal?

Cuatro.- El que faltaba en esta fiesta: D. José María Ezquiaga Domínguez. Premiado arquitecto como pocos, reconocido internacionalmente por sus trabajos en España y América Latina en defensa de la conservación frente al desarrollismo salvaje, teóricamente convencido de que lo público y lo permanente tienen más valor que lo efímero y comercial, teórico del paisaje urbano contemporáneo como elemento arquitectónico fundamental. No es soriano, pero intenta dejar aquí una impresionante huella. Por eso está invitado.

Algunos nos preguntamos: ¿qué hace un gurú del buen urbanismo en un negocio sucio como es el proyecto de urbanización del Cerro de los Moros? El estudio de arquitectura que dirige es el autor del documento que propone tamaño disparate y es él quien lo presenta en el Ayuntamiento de Soria. ¿Habrá que explicarle al Sr. Ezquiaga que el paisaje no es solamente el concreto espacio a destacar, sino que incluye todo el entorno que lo hace presente y lo protege como un todo, como, en afortunada expresión, un verdadero estuche?

No parece muy cargada de ética esta actuación profesional en un proyecto que ha conseguido el unánime rechazo del mundo de la cultura, los profesionales del urbanismo y la sociedad civil local y foránea como uno de los intentos especulativos salvajes que atentan contra el más rico patrimonio paisajístico y cultural de la ciudad de Soria. ¿Euros frente a principios? ¿Renuncia a un bien ganado prestigio por unos miserables honorarios económicos? Resuena la música de “Por un puñado de dólares”.

Si ya el prestigioso académico e historiador Chueca Goitia incluía a Soria en 1977 como una de las cuatro ciudades españolas más dañadas por el deterioro urbano producido por la ignorante y egoísta especulación inmobiliaria, ¿pretende ahora tan ilustre arquitecto urbanista poner a Soria en solitario a la cabeza de tan lamentable ranking? Por eso lo incluyo en esta pequeña relación de perlas sorianas. No es soriano, y nunca podrá ser considerado como tal si persiste en su colaboración con los “patriotas” que pretenden apropiarse de lo mejor que queda de la ciudad, el paisaje del Duero que cantó Machado, incluidos los cerros que lo rodean.

Un consejo, Sr. Ezquiaga: siéntese unas horas (mejor al atardecer, cuando los pajarillos buscan acomodo) con San Saturio en la entrada a la cueva y contemple con todos los sentidos ese paisaje que con su proyecto se pretende destruir; el Santo le iluminará si su arrepentimiento es sincero.

Cinco.- D. Pedro Antonio Heras Jiménez, procurador regional por Soria con el Partido Popular, al que parece ha dedicado toda una vida. ¡Qué singular ejemplar de soriano panoli incapaz de analizar con una mínima inteligencia unos datos estadísticos! Leí en la prensa soriana un resumen de su gozosa rueda de prensa en la que descubrió al mundo mundial las generales bondades de la práctica supresión del impuesto sobre donaciones y sucesiones en Castilla y León. Gozosa para algunos, no para todos como él sentencia.

Para que lo entienda el Sr. Heras y cuantos modestos despistados se alegraran al leer sus declaraciones he calculado para unos ejemplos muy sencillitos los ahorros que las bonificaciones del impuesto suponen para las familias (objeto fiscal beneficiado según el Sr. Heras) “agraciadas”. He calculado el ahorro que se obtendría con una donación o herencia de importe creciente, idéntico a la disminución de recaudación de la Hacienda pública; en números redondeados: para una donación de 10.000 euros, 770 euros; para 50.000 euros, 4.900 euros; para 1.000.000 euros, 264.600 euros; para 2.000.000 euros, 601.200 euros; y para una donación o herencia de 10.000.000 euros, 3.294.000 euros de ahorro.

Esos son los “beneficios fiscales” que realmente corresponderían a cada “familia” según sus ahorros o fortuna. Hay que ser muy tramposo para repartir las alegrías de los ahorros totales de la población “a pachas” entre todos los afectados (con dos contribuyentes con bases imponibles de 10.000 y 10.000.000 de euros el ahorro de cada familia sería de 1.647.400 €. ¡Magnífico, ¿no?!); lo que equivale a afirmar que todas las familias salen beneficiadas, lo que hace el experto Sr. Heras con sonriente descaro. En el último ejemplo la primera familia ahorra 770 €, pero esa misma familia deja de ingresar en la Hacienda pública (que, no se olvide, es la que redistribuye la riqueza general mediante los servicios e inversiones que con los impuestos financia) la bonita cantidad de 3.294.000 €, que, por ejemplo, darían para pagar los sueldos de más de 100 maestros durante un año.

En el caso real de Castilla y León el “ahorro” fiscal por sucesiones y donaciones durante el año 2021 parece que ha sido de unos 24 millones de euros, que podrían haberse destinado a servicios públicos (¿qué me dicen de la sanidad, por Dios bendito?) o incluso a eficaces ayudas a las familias más necesitadas, no a las menos necesitadas como ocurre con la supresión de impuestos que tan feliz hace al procurador electo (seguramente por estas últimas familias, claro) sr. heras (las mayúsculas se las retiro como bonificación fiscal colectiva).

Así que, seamos serios, claro que la supresión del impuesto beneficia a los más pudientes, y no sólo eso, sino que perjudica al conjunto de la población, que cada año verá mermados los recursos económicos para unos servicios públicos decentes. Se trata de una impúdica rapiña de lo público a manos de los poderosos avaros y hecha ley por sus enanos secuaces. O sea, señor procurador en las Cortes castellano leonesas: la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones no es precisamente una “política fiscal inteligente, moderada y de apoyo a las familias de Castilla y León”… a no ser que para su señoría las únicas familias sean las que usted mismo llama de los ricos.

En resumen, suspenso en patriotismo para el Sr. Heras Jiménez.

Seis.- Y cómo no invitar a D. Benito Serrano Mata. Alcalde de Golmayo y presidente de la Diputación de Soria es el responsable directo de que el proyecto de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que actualmente se construye en Los Rábanos no recoja las aguas sucias generadas en Golmayo y Fuentetoba, y que por el río Golmayo terminarán en el embalse del Duero frente a San Saturio. ¿Es eso posible? ¿No se trata de un cuento de Fernando Arrabal? ¿Es una broma?

¿Que todo un presidente de la Diputación consienta que obras tan necesarias para el saneamiento de las aguas del Duero en el embalse de Los Rábanos sean inútiles ahora que, por fin, han comenzado? ¿Que todo un presidente de la Diputación, que se pasa las horas perorando en la radio sobre lo mucho que trabaja por el futuro de Soria, sea quien impida el desarrollo del Parque Fluvial del Duero entre Soria y Los Rábanos, como ya ha señalado Leonor del Río? Y todo por negarse a que se construya un colector que canalice las aguas procedentes de Fuentetoba y Golmayo hasta el nuevo túnel-colector general. ¿Consentirán tamaña barbaridad los sorianos y las Administraciones responsables? ¿No pagamos todos una Confederación Hidrográfica del Duero, una Junta de Castilla y León y un Ministerio creo que para la Transición Ecológica? Ah, y la Diputación de Soria.

¿Se atreverá a salir a la calle el Sr. Serrano el día que por una tormenta o por una avería en la depuradora de su pueblo todas las aguas sucias de su feudo viertan directamente al Duero? ¿Cómo se sentirán sus votantes?

Para ser eficaz, la nueva EDAR tendrá que tratar todas las aguas sucias -residuales dicen los técnicos- procedentes de Soria ciudad (polígono de Valcorba incluido), Golmayo, Fuentetoba y Los Rábanos. De forma que al Ayuntamiento de Soria y a su invicto alcalde le toca una importante y patriótica inversión en la reforma de su red de colectores (¿sabían ustedes que cuando hay una fuerte tormenta las aguas sucias del barrio de San Pedro vierten directamente al Duero?) El Invicto podría descansar unos meses de las obritas que tanto le gustan y dedicar sus esfuerzos a resolver este gravísimo problema consiguiendo el acuerdo y la financiación necesarios.

Y D. Benito Serrano, si verdaderamente quiere que le creamos como infatigable trabajador por el mejor futuro de Soria y su provincia, ya puede ponerse al alimón con el alcalde de Soria para resolver juntos el problema que juntos crearon. Tiene la gran oportunidad de actuar como un verdadero patriota útil a su tierra. ¡Póngase a trabajar por el futuro de la patria chica!

Siete.- Faltan a esta cita significados patriotas sorianos, viejos conocidos de los vecinos. D. Jesús Posada Moreno y D. Juan José Lucas Giménez son políticos sorianos que faltan por razón de espacio. Un día acudirá D. Emiliano Revilla Sanz, que quizás nos ilustre sobre los delicados cuidados al medio ambiente que ha promovido o sobre la gestación del negocio de la macrovaquería de Noviercas (¿Quién aportó la idea de los terrenos? ¿Quiénes financian realmente el proyecto?) Y, por supuesto, falta el actual Alcalde, pero es personaje que se presenta a sí mismo con sus erráticas y surrealistas declaraciones y que ha caído en la pluma de Leonor del Río. Baste para hoy con las perlas que mi frágil memoria ha consentido plasmar en estas páginas.

Ya ven ustedes, amables lectores, cómo se repite aquello de que los grandiosos alardes de patriotismo esconden a menudo miserables excusas para la cobardía o el egoísmo, y cómo es más patriota el callado trabajador que cumple honestamente con sus obligaciones –aunque tantas y tantas veces no estén a su altura quienes deberían trabajar por su bienestar-. Por eso es bueno señalar ese falso patriotismo y, a la vez, incitar al buen hacer de quienes, por fortuna, natural valía o particular esfuerzo tienen en sus manos el verdadero ejercicio de un patriotismo útil, de un patriotismo que impida la rapiña de lo público para que esos miles de silenciosos vecinos, verdaderos patriotas, vean que sus hijos recibirán una sociedad mejor y más justa.

Fdo: Regino Páramo