TRIBUNA / La realidad de la violencia de género

Miércoles, 09 Agosto 2023 18:01

La presidente de Antigona, Pilar de la Viña, alza la voz sobre el último episodio de violencia de género, en el que un hombre ha sido detenido en Salamanca por abusar presuntamente de los niños que cuidaba.

No podemos más pero es muy probable que tengamos que soportar otro crimen más y otro más... La cuenta se está haciendo insoportable.

Estar casada, vivir en pareja o haber vivido con un hombre se ha convertido en el mayor peligro de muerte para una mujer.

¿Qué tiene que pasar para que cambien esos hombres que se ven a sí mismos con derecho a disponer de la vida de su compañera?

Primero los poderes públicos tienen que replantearse su política de lucha contra la violencia de género.

Pero, sobre todo, las personas, los ciudadanos, no podemos dudar de que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, es un hecho terrible para muchísimas y mortal para muchas más de lo que una sociedad democrática puede tolerar.

La violencia de género es una realidad, lo que es ideológico es la negación de esta realidad.

Una sociedad democrática no puede tolerar que ninguno de sus ciudadanos se tome la justicia por su mano y se considere autorizado para dañar y matar.

Fdo: Pilar de la Viña, presidenta de Antígona