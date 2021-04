TRIBUNA/ El secreto de la mejor vacunación de Europa

Miércoles, 21 Abril 2021 16:08

Daniel Cano, miembro del equipo de vacunación Covid 19 en la provincia de Soria, explica en este artículo de opinión donde está el secreto de la vacunación en Soria, calificada por los datos como la mejor de Europa.

TRIBUNA/ El secreto de la mejor vacunación de Europa*

Mi nombre es Daniel Cano de Vicente, enfermero e integrante del Equipo de Vacunación Covid-19 de la provincia de Soria.

Me parece muy interesante explicar la organización interna que estamos llevando desde la salida de las vacunas, hasta esa ansiada administración de la dosis en el brazo de todos los sorianos. También, si me permiten, me gustaría dar mi opinión de cuál es el secreto para ser la provincia con más eficacia en la vacunación frente a la Covid-19. Además, si este método de organización sirve de ejemplo a otras provincias de España, estaría doblemente satisfecho.

El proceso de vacunación no se centraliza únicamente en un equipo encargado de realizar toda esta labor, y es ahí donde creo que está la clave para que todo este proceso vaya tan bien como hasta ahora.

Somos una cadena de profesionales perfectamente engranada en la que cada uno cumple con gran precisión su función.

El eje central que coordina y gestiona toda la operación, lo conforma María Victoria Álvarez Cámara, directora de enfermería de Atención Primaria de Soria, o como todos la conocemos, Oria.

Las vacunas que hasta la fecha se administran, (Pfizer, Moderna y Astrazeneca), son recepcionadas por parte de Sanidad. Este trabajo requiere de un exhaustivo almacenaje y conservación de las vacunas mencionadas, manteniéndolas a la temperatura adecuada, labor que realizan con el máximo detalle y pulcritud.

Además de María Victoria, directora de enfermería, otra pieza clave es la de Mónica Álvarez, Jefa de Área. Ambas, se complementan y realizan una labor admirable en la planificación de la vacunación, estando en continua comunicación con los responsables de cada centro de salud para fijar los días, definir el tipo de vacuna y las cantidades que se van a administrar.

Después, entra en juego el papel de cada uno de los grandísimos profesionales de cada centro de salud de la provincia de Soria. Ellos son los encargados de llamar a cada ciudadano que va a recibir su vacuna.

No hay que olvidar que todo este costoso trabajo se hace de forma coordinada con la atención de cada consulta. Por ello, ¡Chapó!

Una vez está organizado todo, entramos nosotros, el Equipo de Vacunación Covid-19, encargados del transporte y organización tanto de las vacunas como del material a utilizar en cada jornada.

Los últimos engranajes son de nuevo los profesionales del centro de salud de la zona en la que se va a vacunar cada jornada.

Gracias a su ayuda llevamos a cabo la vacunación de ese día.

En mi humilde opinión, éste es el secreto, no centralizar todo este complejo proceso en un único equipo de vacunación.

La sinergia entre estos dos grupos (equipo de vacunación y centros de salud), es la clave. Siempre bajo el amparo de las directrices tanto de María Victoria, como de Mónica Álvarez, las piezas claves de esta perfecta cadena de montaje.

Como en cualquier engranaje hay problemas, incidencias que hay que ir resolviendo a lo largo de la jornada, y los cuales intentamos solucionar de la manera más efectiva posible.

Como enfermero, soriano y más como persona estoy muy orgulloso de como se está llevando a cabo esta labor.

Ya falta menos para conseguir esa ansiada normalidad, y con los grandísimos profesionales sanitarios con los que cuenta la provincia de Soria, la normalidad llegará antes de lo esperado.

Fdo. Daniel Cano, miembro del equipo de vacunación COVID-19