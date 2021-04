ASOHTUR: Cerrados en interior y sin descender incidencia

Miércoles, 21 Abril 2021 16:24

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha pedido al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea y a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que expliquen los motivos por los que la incidencia de Covid-19 no baja en Soria capital ni en El Burgo de Osma a pesar del cierre del interior de hostelería durante tres semanas.



El presidente de la citada agrupación, Pablo Cabezón, ha estimado este miércoles en un comunicado que autónomos, empresarios y trabajadores del sector merecen una explicación tras situarlos en la diana de las causas de contagio, impidiendo durante tres semanas la actividad en el interior de los locales con el único argumento de controlar la pandemia.

"Pese a criminalizarnos, el hecho objetivo es que la incidencia no baja y merecemos saber las razones y las medidas que adoptará la Junta más allá del cierre de nuestros negocios, que es más una simple excusa para eximirse de responsabilidad, que una medida eficaz", ha acusado Cabezón.

En su opinión, la Junta ha de explicar con claridad a los ciudadanos dónde se están produciendo los contagios y, "toda vez que se ha demostrado que la hostelería no es la responsable de ellos, permitir la actividad dentro del interior de los negocios".

La incidencia de la pandemia en la capital ha crecido 41 puntos en las últimas dos semanas, hasta situarse en 364 casos a 14 días, según información de la propia Junta.

En El Burgo de Osma, la incidencia sí bajó inicialmente para volver a subir en estos últimos días hasta los 158 casos.

Ahora, la Junta ha amenazado con la posibilidad de cerrar el interior de los establecimientos de Almazán la próxima semana.

"El sector cada vez está más desesperado. Las compensaciones no llegan y se nos sigue criminalizando", ha señalado Cabezón, que ha calificado de "facilonas e ineficaces" las medidas sanitarias que está adoptando la Administración regional.

"Las limitaciones de actividad a la hostelería no controlan la incidencia, eso está claramente demostrado", ha insistido el presidente de la patronal hostelera que ha declarado que teme "que con el cese del estado de alarma nuestro sector soporte, como hasta ahora, todo el peso y las consecuencias de las restricciones".

El "agujero en el bolsillo de los hosteleros sigue creciendo", ha recordado una vez más el presidente de la agrupación soriana, que ha pedido a la Junta que les deje trabajar.

"Déjennos trabajar. Son ya más de 200 días los que llevamos cerrados en lo que va de pandemia. No hay negocio que resista esta situación", ha reclamado, tras recordar que las ayudas comprometidas no llegan.

Los hosteleros tienen la certeza de que sus locales son sitios seguros que cumplen las normas sanitarias y que la gente "está más segura reuniéndose en una terraza o en el interior de un local con todas las medidas sanitarias que en las casas, sin mascarilla y sin posibilidad de control de las medidas sanitarias", ha explicado Cabezón.