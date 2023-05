TRIBUNA / El Cerro de los Moros ¿Tribunas-tribunas?

Saturio Hernández de Marco incide en el expediente urbanístico del Cerro de los Moros y reivindica, si se quiere proteger el mismo por ser un paisaje natural, se tramite la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

El ¿Cerro de los Engaños” de Fernando García, en el Mirón de Soria, el 20.3.23, señalaba que pase lo que pase, ni promotor(es), ni Ayuntamiento, se van a hacer daño.

La sentencia que acaba de ser noticia de 5.5.2023 de la Sala de lo contencioso-administrativo de Castilla y León con Sede en Burgos, ponente B. González, anula la modificación de la Ordenanza 24 del IBI aprobada para el 2022.

El fallo de la sentencia señala que se anula la ordenanza; es por eso que se tiene derecho por todos los titulares de recibo del IBI a la devolución por la nulidad.

Y ahora estamos en otro momento y en otro asunto, y éste es, esa gran estulticia de decir o recomendar en ideas que no terminan, ni siquiera, en el mar de los sargazos, porque sólo existen entre ellos/as, y no las confrontan con nadie, no sea que les/las contradigan y les/las se las critiquen, a ellos/ellas que con la boca pequeña sí son partidarios/as de edificar, casitas más bajas y cuestiones similares, que, como ya lo hemos dicho en anteriores Tribunas, me ahorro el reiterar, y eso ya se verá según se exponga lo que ahora se va a indicar.

Ah y los partidos qué, pues además de nada, nada, -ninguno está para servir a sus votantes siquiera-, y junto a ese además, si la sociedad civil, esos poquitos que hacen preguntitas o piden que el Ayuntamiento haga tal o cual cosa, no entienden que sólo con fuertes comentarios, a favor o en contra, se moverán las cosas, o por el camino judicial, ejemplos positivos existen, no se habrá avanzado y nada se conseguirá.

Y lo pagarán también, porque esa sociedad civil, la de preguntitas y similares, son pocos y escasos y no representan a nadie, pues se está la real sociedad civil muy lejos de esas preocupaciones.

Y eso ni es bueno, ni malo, es un hecho real.

Ahora nos dicen que tiene que hacerse la aprobación provisional, como si eso sirviera para algo o tuviera algún efecto, con los plazos inicialmente superados.

Pero no del todo, pues no se sabe si el expediente está completo, con todos los informes, para remitirlo a la Comunidad; unos dicen que sí; otros que no; y nada se publica, no sea que eso signifique transparencia “tan querida para el Ayuntamiento” y para los promotores, (a los que por cierto tiene el Ayuntamiento obligación de notificar las alegaciones, si las ha habido, Ley autonómica y Ley 39/15), y para los alegantes los de los 100 folios “qué trabajos nos manda el Señor”; alegantes que no han tenido ni el detalle de publicar las alegaciones en algún sitio fácilmente asequible y utilizable gratuitamente, o en un link para general conocimiento, y no por un sucedáneo que “melosamente” nos quiera explicar y edulcoradamente la ”pretendida” enjundia de las mismas.

Quienes dicen que tiene que aprobar o denegar el Ayuntamiento la aprobación provisional, no habiendo tramitado el procedimiento, todo ha sido a iniciativa privada tiene una serie de obligaciones, si las quiere cumplimentar -que no cumplir-, más exigentes; y eso es así, o así lo parece, pues tiene que justificar de motivada forma en derecho el por qué de una solución o de otra, que mientras no sea arbitraria puede adoptar con libertad de criterio.

El 7 de mayo de 2023 publicaba el País, un comentario sobre “La batalla por la panorámica de las ciudades se recrudece. La indefinición jurídica sobre los paisajes urbanos es un caldo de cultivo perfecto para los conflictos”, con la firma de J. M. Barjola.

E independientemente de que la situación de protección del paisaje y de su mantenimiento es así, hay que ceñirlo ahora, en este momento, al Cerro de los Moros.

Y tanto hablar de “lugar sacro”, o lugar que “ha sido cantado”, lo que hemos criticado con toda la crudeza posible por los efectos de su inconsistencia, no se ha encontrado, no se ha leído, y tenemos ese pequeño derecho, fíjese usted lector, con lo “poquito” con lo que nos conformamos, que alguien haya trabajado en motivar una petición de declaración BIC por protección del paisaje, que sí es posible, y que su petición, su mera petición, y desde el inicio, hubiera bloqueado cualquier intento de desarrollo urbanístico.

Y sin ningún tipo de indemnización o compensación.

Pero, claro, “hombre-mujer o fluido/a”, cómo va a hacerse eso si los que se dicen opositores -que trabajan tanto y que es chabacano llamarles de pelaje, y malo-, quieren que se edifique en el Cerro “Edificios más bajos”, está publicado, no lo han desmentido y los hemos dicho en anteriores comentarios en esta Tribuna, o quieren que se haga alguna edificación, pero menos.

Es decir, lo que indican en público, no es cierto y se contradicen consciente y voluntariamente, (y no engañan a nadie), pero tratan de que eso pase lo más desapercibido posible, porque si de la edificación o de la gestión “cae para el trabajo” algo, bienvenido.

En el comentario del 7-5-2023, en el País, se dice, entre otras cuestiones de especial interés, es que los asuntos se complican si el proyecto amenaza al entorno visual de un bien de interés cultural (BIC). Esta distinción se concede a inmuebles que, por su especial relevancia histórica o artística, merecen una protección extra, tanto de su integridad física como visual. Es decir, dicha declaración no solo implica proteger el ladrillo, sino también las vistas al monumento. En este sentido, la Ley de Patrimonio Histórico Español prohíbe “toda construcción que altere el carácter de los monumentos declarados bien de interés cultural o perturbe su contemplación”. Y de nuevo son las autonomías las que, con más o menos tino, desarrollan el precepto general. La ley andaluza, por ejemplo, dicta que la protección de los BIC afecta también a edificios lejanos si estos amenazan el bien como “elemento emblemático y representativo, debido a intervenciones invasivas en el paisaje”.

En los espacios grises aflora el conflicto. En Málaga, por ejemplo, los planes para levantar una torre-hotel de 116 metros de altura en el puerto están en el aire tras siete años de papeleo. La razón: el complejo amenaza con hacer pequeña la Farola de Málaga, un faro del siglo XIX que es una seña de identidad de la ciudad y que hace un año fue declarado BIC.

No se nos diga que ya, nuestro elogiado alcalde, lo pidió. Y no le hicieron caso, pero es que eso no funciona procedimentalmente así: pedida una declaración, el organismo tiene que tramitarla por entero y completa, con informes y plazo de alegaciones; eso no se ha hecho.

Porque esperamos que este intento de aprobar o denegar, no tenga como subsidiario el hecho ya de como no se aprueba, pues establézcanse unas compensaciones a los propietarios; aquí sigue rigiendo con especial fuerza, ni un euro, ni un metro, ni una permuta o “permutita”, como esas o esa de Pajaritos-II que sólo permite la demolición, como sólo es admisible la devolución de los recibos del IBI, por la nulidad de la ordenanza del IBI, de acuerdo a la sentencia de la Sec. II de lo C-Administrativo del T.S. de Castilla y León, con sede en Burgos, de 5-5-2023, recurso 122/22.

Y no se nos diga que es una pena que por “dos días” se haya anulado la ordenanza, no es así, la lectura de la sentencia dice otra cosa y eso, aunque un amigo me dice que eso no quita ningún voto al elogiado y elogiable alcalde, salvo adoquinado, la Tribuna no pretende, lejos estoy, y si lo hiciera haría como esos de las “preguntitas”, quitar o poner votos, no es mi función, ni la quiero y no la pretendo, sería una necedad y para eso están esos que aman a su “queridíiiiiisima” Soria, lo que es falso, no engañan a nadie, y eso ha de tenerse en cuenta y por eso es relevante Tribuna-Tribuna que articula la exposición de cuestiones de interés o pretendido interés y eso lo dirán los que nos leen, si nos leen

Fdo.: Saturio Hernández de Marco