TRIBUNA / El caso "Cerro de los Moros" y la ley de transparencia

Lunes, 30 Agosto 2021 18:43

Maite Clavo profundiza en el caso urbanístico del "Cerro de los Moros" y la deficiente transparencia que tiene el expediente a pesar de los anuncios públicos

TRIBUNA / El caso "Cerro de los Moros" y la ley de transparencia

En la última sesión del ciclo anual de la Fundación Duques de Soria, el alcalde, que compartía mesa con varios ponentes, concluyó su breve intervención exaltando, como otras veces, la Transparencia y Participación como fundamentos del buen gobierno. Estoy de acuerdo, son la base de un gobierno democrático. Sin embargo, Sr. Alcalde, sus principios no se han aplicado en

el contencioso del Cerro de los Moros, ese que desciende frente a San Saturio junto a la vertiente del Castillo que va del cementerio al río. Ni se cumple la normativa de transparencia (información) ni se facilita la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos (participación).

Al contrario, el consistorio rehúsa dar explicaciones sobre sus gestiones y no responde a los vecinos que requieren la conservación del paraje. Muchas personas han aportado razones históricas, paisajísticas, literarias, urbanísticas y hasta geológicas. Los Srs. Mínguez y Hernández han realizado análisis meticulosos de los aspectos técnicos y jurídicos del caso y los han publicado para conocimiento de todos (se lo agradecemos de veras); precisamente lo que no ha hecho el Ayuntamiento.

Así pues, la situación se mantiene encallada por una documentación incógnita y por la negativa del consistorio a aceptar un informe externo, tal como ya solicitó Podemos en la Comisión del

21/10/20. En aquella sesión, el secretario del Ayuntamiento se mostró ofendido porque la solicitud descalificaba implícitamente su propio informe. Por esa u otras razones (las explicaciones

merecerían capítulo aparte) el alcalde y la mayoría de concejales votó en contra de obtener ese informe. Por el contrario, hace unos días, el Colegio de Arquitectos ha ratificado el requerimiento de Podemos registrando en el Ayuntamiento la reclamación de “informes urbanísticos y jurídicos externos”, dado que, según se dice, la información facilitada resulta “escasa, imprecisa y en cierto modo indefinida” (Heraldo-Diario de Soria, 21/8/21, p.6).

Desde el Consistorio, no comment.



1. LA LEY Y LA ORDENANZA

El Ayuntamiento soriano cuenta con una adaptación municipal de la Ley de transparencia y participación ciudadana de CyL (Ley 3/2015, de 4 de marzo. Tx. Cons.2021) bautizada como

Ordenanza de transparencia, acceso a la información, reutilización y buen gobierno.

En el primer párrafo de esta Ordenanza se lee: “La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos…” como bien remarca el alcalde. Mas adelante concreta: “Gobierno abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio …de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público”.

¿Yerro o este texto incita a la intervención de los vecinos en los asuntos públicos? ¿Cómo es que cuando algunos la ofrecen no obtienen siquiera respuesta? Diríase que nuestros representantes no han leído atentamente la ley, o piensan que están por encima de ella. Por eso quiero mencionar la incongruencia en que incurre la web municipal en el apartado Participación: si se molestan en buscarla, verán que confunde la muy democrática actividad participativa con el ¡Servicio de atención al ciudadano!



Error indicativo del interés que merece al gobierno municipal la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos.



2. TRANSPARENCIA / GESTIÓN MUNICIPAL.

En la web municipal encuentro el “Cerro de los Moros” en la sección “Convenios”, en estos términos:

Recuperación Márgenes del Duero Sociedad “Cerro de los Moros” Firma 22-7- 2004 hasta cumplimiento de det. urbanísticas Cesión anticipada de terrenos Clasificación de suelos.

(¿Se inscribe el proyecto en Recuperación Márgenes del Duero? ¿Es una broma?) Vayamos al grano: la Ordenanza (C.III.2.19) incluye, entre los temas abiertos a la ciudadanía,

“La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas”.

El incumplimiento flagrante de esta norma deja “fuera de la ley” a los responsables municipales que ocultan, o no facilitan, el acceso a la redacción del convenio con la sociedad ‘Cerro de los Moros S. L’, especialmente al concejal de Urbanismo, Sr. Rey, cuyas son las competencias que nos ocupan. Además, por si quedara algún resquicio que cubrir, existe “una unidad responsable de la información pública bajo la dirección del secretario del Ayuntamiento” (art.6)

Pregunto, pues, al secretario Sr. Aranda: ¿Dónde está el contrato de compraventa de los terrenos? ¿Quiénes llevaron la negociación de una y otra parte (la municipal y la privada)? ¿Cómo conoce el Sr. secretario las condiciones que, según él, proporcionan a los propietarios derecho a reclamar una indemnización “multimillonaria” que arruinarían las arcas municipales? ¿Por qué no contradice las conclusiones de los profesionales que aseguran que

“El Ayuntamiento puede modificar la ordenación del sector del Cerro de los Moros en el PGOU sin generar por ello ningún derecho a indemnización a la propiedad del suelo?” (Mínguez 8/21)

Y, sobre todo, siendo el responsable de la unidad de información pública del Ayuntamiento, ¿Por qué los vecinos no hemos tenido conocimiento, ni parte, de esas negociaciones?



3. TRANSPARENCIA/ LOS PROPIETARIOS, SOCIEDAD CERRO DE LOS MOROS.

No es baladí saber con quién has de negociar, y puesto que no se mencionan nombres referentes a esta Sociedad los busco por mi cuenta (por lo que no puedo asegurar que mis hallazgos estén actualizados).

Desde su inicio ‘Cerro de los Moros S.L’ está participada por los apellidos bien conocidos de la familia Pastor-Ridruejo. Tres de ellos han ocupado la presidencia de la Sociedad entre 2000-2014 y otros ocho constan como consejeros delegados. El convenio también se cocinó en familia: el presidente del PP, con mayoría absoluta en el gobierno municipal cuando se negoció era Félix Pastor Ridruejo, y la parte propietaria…¡Rafael Pastor Ridruejo y Diego López Ridruejo! No debió ser difícil ponerse de acuerdo.

En 2014 la presidencia de la Sociedad pasó a Antonio López Calvín, un empresario soriano con sentido de la oportunidad, a juzgar por su curriculum: material agrícola, mercado inmobiliario y

ahora energías renovables. La vox populi, sin embargo, considera al constructor Antonio Méndez Pozo (empresa Pilares del Arlanzón) la mano en la sombra, aunque mis navegaciones de aficionada por las webs mercantiles no han encontrado este dato. En cambio, encuentro numerosa información sobre los casos de corrupción política que ha protagonizado en Burgos junto a

cómplices como el propio alcalde. En 2009, sin abandonar sus otras muchas empresas, Méndez se inicia en el negocio de la comunicación. Explica sus razones en una entrevista con el comentario de un político anónimo: “La televisión tiene mucha más repercusión que mi labor en las Cortes'" (El Mundo.es CyL, 27/04/2009).

Efectivamente, desde 2010 Méndez Pozo acapara la RTVCYL (radio y televisión de Castilla y León), al 50% con J.L.Ulibarri, así como las ediciones en CyL del Mundo y el Heraldo, los diarios impresos de la comunidad, entre ellos el de Soria. Por tanto, la decisión de qué y cómo se refiere la actualidad en CyL depende de los imperios mediáticos de Méndez (Promecal) y Ulibarri (Edigrup), dos conocidos delincuentes. No es broma.

Tampoco es broma que la Junta haya concedido a los medios de los constructores (así se conocen) subvenciones millonarias: nada menos que 18 millones al año. Ya sabemos que los partidos políticos se cuidan de molestar a los media….pero es que ¡180 millones de euros! se han llevado en subvenciones hasta 2020, con cargo a la variopinta Consejería de Fomento y Medio ambiente; es decir, con cargo al contribuyente; o sea, a nuestro cargo.

Una jugada maestra.



4. QUIERO PARTICIPAR

No soy persona de leyes (espero no haber cometido qué se yo que error o indiscreción punible).

Soy una de las paseantes de las riberas del Duero. Pido preservar este paraje no sólo por su historia, sino porque, aunque muchos no seamos poetas, somos sensibles, y cualquier vecino, en cualquier época, tiene derecho a su paisaje.

Por tanto, ejerzo mi derecho a contribuir en los asuntos públicos en estos dos puntos:

1.Solicito que quede sin urbanizar el Cerro y que la propiedad del terreno sea restituida cuanto antes a la ciudad de Soria.

2.Exijo una drástica rectificación de los responsables del contencioso por el incumplimiento de la Ley de Transparencia y Participación ciudadana de la Junta de CyL, más el incumplimiento

de la propia Ordenanza del Ayuntamiento, así como de los errores o insuficiencias de la web municipal. Alcalde y concejales han sido elegidos por la población para que gestionen los asuntos

públicos y defiendan los intereses de los vecinos. Esa es su tarea, por ello les pagamos un sueldo, y por eso exigimos: información sobre la documentación completa del caso; canales de

divulgación para los vecinos que no acceden comúnmente a internet o no quieren perder el tiempo buscando lo que no se dice; atención a las opiniones de los vecinos, incluso mediante una consulta pública vinculante, es decir, por participación directa de la ciudadanía.

Ahora, Srs. del Ayuntamiento, es su turno.



REFERENCIAS

1.Además de numerosos particulares y de los aprox. 9 mil firmantes contra el proyecto, han quedado sin respuesta del Ayuntamiento, concretamente, los escritos y alegaciones enviados por las asociaciones Hacendera, Amigos del Museo Numantino, ASDEN, Soria por el futuro y Sostenibilidad y Patrimonio Cultural.

2. Ricardo Mínguez Izaguirre, “El Cerro de los Moros frente a la Ley” (2/5/21; Saturio Hernández de Marco, “Derechos indemnizatorios en el Cerro de los Moros” (3/5/21).

3- Andrés Gil, "El poder político al servicio de los intereses del Sr. Méndez Pozo"; (elDiario.es, 25/01/2014; cf.Diario 16 de Burgos 1987). En la galería fotográfica de google aparece acompañado de prohombres del PP como Aznar, Rajoy, Cospedal, etc., háganse una idea.

4-Antonio Vega, “El empresario José Luis Ulibarri confiesa cinco delitos antes del juicio del caso Gürtel de Boadilla del Monte” (elDiario.es, 14/7/ 2021). “…por la adjudicación de una parcela…por 35 millones de euros y por lo que habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió …” ¿Les suena el método? Ulibarri está pendiente además… de ser juzgado en la pieza final de la trama Gürtel, la Púnica ….Enredadera, etc.

5.Rubén Arranz, “Las televisiones de los constructores de CyL dan beneficios millonarios gracias al apoyo de la Junta” (Vozpopuli, 07/01/2019). “Ulibarri y Méndez Pozo, dos constructores mimados con el dinero de la publicidad institucional en Castilla y León” (El independiente, 14/12/2019)

Fdo: Maite Clavo