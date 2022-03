TRIBUNA/ Día del Cáncer de Colon

Miércoles, 30 Marzo 2022 07:57

El presidetne de las AECC-Soria, Jesús Aguarón, con motivo del Día del Cáncer de Colon que se celebra este 31 de marzo, recuerda las estadísticas de este cáncer y ofrece consejos para prevenirlo.

Dos millones de personas en el mundo desarrollan cada año cáncer de colon, y su pronóstico depende de la rapidez con la que se detecte. En España, el cáncer de colon es el más habitual (más de 43.500 casos este año y más de 16.400 muertes.

La buena noticia es que es posible atajar el tumor si se detecta pronto, antes de que provoque síntomas, y con este propósito se realizan las campañas de detección precoz -a partir de los 50 años de edad-, que consisten en el examen de heces (en busca de sangre oculta), y en función del resultado se llevan a cabo otras pruebas.

Las previsiones apuntan que en 2030, los tumores de colon aumentarán un 90 por ciento en los adultos jóvenes, de 20 a 34 años, que están fuera de los límites de las campañas de detección temprana al aceptarse que el peligro de que desarrollen un tumor no es alto, algo que no es exactamente así.

Al contrario, cada vez es más habitual que menores de 50 años padezcan cáncer de colon.

¿Hay que modificar a la baja la edad para entrar en programas de detección precoz? Al margen de la edad, los especialistas proponen cinco pautas que, incorporadas a nuestra rutina diaria, ayudan a prevenir el cáncer colorrectal: Consumir verduras y grasas saludables: Se ha demostrado que una dieta abundante en grasas saturadas se correlaciona con tasas más altas de cáncer de colon.

A la inversa, las personas que siguen dietas altas en fibra tienen menos probabilidades de desarrollar la enfermedad. La ingesta de carnes -sobre todo procesadas- también se asocia a un mayor riesgo.

Por el contrario, el consumo de grasas saludables, como el aceite de oliva, salmón (rico en omega-3), aguacates y nueces, y restringir los alimentos fritos ejercen una función protectora.

Hacer ejercicio: La actividad física conserva la salud cardiovascular y también puede reducir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer (hasta siete, incluido el de colon).La pauta estándar es hacer 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana.

Cuidar el peso: Tener kilos de más aumenta el riesgo de cáncer de colon, así como de cáncer de mama (en mujeres posmenopáusicas), recto, esófago, páncreas y riñón, entre otros.

Limitar el consumo de alcohol y no fumar: Lo mejor es evitar la ingesta etílica, pero si no se puede, no se debe superar el límite de dos unidades alcohólicas (dos cañas o dos chatos de vino) al día los hombres y una las mujeres. En el caso del tabaco, el consejo es más drástico: abandonarlo definitivamente

. Seguir las pautas de detección temprana: El Test de Sangre Oculta en Heces es muy efectivo para la detección precoz del cáncer de colon. Además, la colonoscopia es una excelente herramienta de cribado, ya que el hallazgo de pólipos (lesiones precancerosas) permite extirparlos antes de que se malignicen.

Fdo: Jesús Aguarón Pérez. Presidente AECC-Soria