TRIBUNA / Alcalde de Soria hackeado y qué

Viernes, 29 Diciembre 2023 15:19

Saturio Hernández de Marco repasa en este artículo de opinión, "en un texto libre teorético y de expansión de libertad de expresión", según el propio autor, las cartas hackeadas que recibe el alcalde de la ciudad y que tiene que soportar.

Si alguien inicia -28-12-2023- esto y hasta lo lee por curiosidad, (pobre Alcalde, de elogio habitual), va a decir, no, no es posible, y menos con lo que se dice.

Pero qué se dice, pues que el alcalde, lo es y, además, obtiene mayorías una detrás de otra, y no le para nadie. E intención no hay.

Estamos a 29 de diciembre y puede haber existido o existe o puede existir una carta hackeada del Sr. Alcalde, por lo que recibe de opiniones el Alcalde de Soria, pobre, que nos tiene que soportar, y no ha hecho nada, salvo obtener e ir obteniendo mayoría absoluta, tras mayoría absoluta.

Y claro escribimos lo que ha dicho el Alcalde, porque quizá lo hemos hackeado, o lo hemos podido hacer, o se nos ha ocurrido de manera teorética y virtual que esa carta del Alcalde existe, o pudiera existir, poniendo en solfa lo que de él se escribe.

Y hay por ello queja del Alcalde de que le llamen almirante de la mano de hierro, que quiere citar Regino-Mínguez, sin citar su origen, pues eso es poco acertado, como escribir tribunas sin segundo apellido y sin que se conozca el titular real, ya lo decíamos en anterior Tribuna nuestra.

O es que acaso el segundo apellido sea del mixto.

Y eso Alcalde, dice, o puede decir el mismo, está mal, pero me hace gracia, así se olvidan de mí, los unos y los otros.

Es que es complejo no hackear lo que dice el Alcalde, ni lo que le dicen, pero en eso estamos, caso de que algo parecido, o así, se haya producido.

Así el Alcalde, el cual tranquilo se encuentra con todos los digitales, menos con los pesados que hacen Tribunas en el Mirón, aunque se excluyen de esa mención a los que escriben sin segundo apellido, o son remedos de nombres con todos los datos, pero que los adornan de un conocimiento que no tienen y usan adjetivos impertinentes, que no dicen nada, ni en la forma, ni en el fondo y que son inexactos e inadecuados y sin valor en la narración, porque son vulgares epítetos de charlas de “cuñaos” sobre todo asunto y de cualquiera de las materias de las que se habla, y alguno no critica al responsable último, no sea qué. Y eso que sólo firma lo que le escriben.

Así Regino-y quizá, da igual, Mínguez dice, (Tribuna del 22-12-2023, “Un paseo por el Cerro de los Moros”, firmado por Regino Paramo), recientemente, ha expresado …”Volviendo a lo anterior, si el Ayuntamiento reconociera al promotor, vía permuta de terrenos urbanizables, derechos valorados según las expectativas de construcción de viviendas que marca el actual Plan de Urbanismo, y no según la valoración que pudiera corresponder a esos suelos calificados como rústicos… ¿no estaríamos en urbanismo hablando de algo …”, y eso es confundir los hechos, el derecho, el norte y el sur, este-oeste; es que es lo mismo hacer una permuta, porque la voluntad de las dos parte quieren hacerla, o ejecutar una sentencia judicial que establece una obligación de transmisión.

Y eso no es la permuta, es dar y cumplir la sentencia hoy provisional, si llega a firme, y esa entrega se corresponde con lo que el Ayuntamiento tenía que haber recibido, salvo que la sentencia entienda que eso está hecho por la posesión de los terrenos desde el primer momento.

Eso es, sería, un incidente procesal de ejecución de sentencia, no el comienzo de todo, ya terminado por sentencia.

Pues no es lo mismo, no entenderlo, dice nuestro querido Alcalde es dar la razón a la nada, y eso que, a algunos, les escribimos lo que aparece en los digitales, si eso no fuera así estaríamos sólo con los “rollos” que S. Hernández escribe y que no coinciden, en ocasiones, con este evidente “lideroso” que soy “yo”, alcalde de muchas mayorías absolutas, anteriores y las que vienen, porque lo que hay, ni está, y no se les espera.

Qué cosas me pasan a mí Alcalde, que escribo en esta hackeada carta, que no sé por la razón de haber ocurrido, pero lo ha sido, quizá, si se hubiera producido y ya le gustaría al que se le ha ocurrido esta gracia saber lo que yo, lideroso de mayorías absolutas, escribo, que ni siquiera lo sabe, ni se lo imagjna. Espero, dice el Alcalde, que los servicios de documentación municipales lo hayan hecho adecuadamente.

Yo me quejo, Alcalde de mayorías absolutas de que no le guste a casi nadie, el embudo, embudado, el Cerro, la sentencia del Cerro que yo he decidido recurrir, ya veremos si propongo el desistimiento, y así poder ser más “amiguito” de los demandantes, y eso si se puede o pudiera hablar de “Amiguitos” en el procedimiento, que no existen, les guste a los que escriben, aunque algunos sólo firman los que otros les escriben, dice recientemente Coronado o Hernández, o acaso se puede decir que somos nosotros los que les escribimos, no creo que eso se pueda decir de esa manera o forma, eso aunque sea con música.

En García Solier, otras modificaciones, la licencia que vuela sin proyecto, Pajaritos – II, el asiento para la mejor visión de Soria, que es un premio de relevancia, los gastos sobre inclusismo, es que me critican todo, no puedo pensar más que en el hecho de ir renovando mayorías, por eso los que escriben Tribunas, son unos pesados, salvo los que firman sin escribir, pues lo hacen otros.

Pero aunque me achacan lo de los adoquines, ese no soy yo, que ya he dicho que se pusieran lo menos resbaladizos, lo que no se, claro, porque yo voy en “choque”, digo coche predeterminado. Y eso como fui, me parece, a ver al Numancia en el Palco del Madrid, hace tiempo.

Además me llaman “almirante de mano de hierro, cuando soy un angel cariñoso con mis subalternos, incluso de mi partido, pero eso no lo tienen en cuenta”, y en esta hackeada carta tengo que decirlo, porque si la van a sacar al público, tengo yo derecho a decir cómo soy, desde siempre un hombre preocupado por el bienestar de mis convecinos, lo que así ocurre porque me dan sus votos desde hace ya, y no existe cambio como se ve en la vida cotidiana y a mí me dicen que hasta puedo ser el Secretario General de Castilla y León, sería dicho por F. García en su amable Tribuna de reciente publicación, 18.12.2023, “El Cerro de los Moros. Caso cerrado”.

Pero, a pesar de lo que dicen los que no me conocen, sigue el Alcalde, y aunque me veo en Estados Unidos con el Sr. Presidente de nuestro gobierno, y me veo en nuevos puestos al Servicio del Partido, yo sólo quiero seguir siendo Alcalde, es más entretenido, y lo que es compatible, pues mejor, y me van a dejar, pues soy el que obtengo mayorías absolutas.

Y esta carta hackeada que es real, la elucubración lo es, la realidad no lo es por los hechos, que no lo son, o pueden no serlo, o a lo mejor es una virtual exposición del día 28-12-2023. Todo es posible, ¿y real?, pues depende.

Y esto es un texto libre teorético y de expansión de libertad de expresión de la sentencia del Tribunal Constitucional de 17.7.1986. Qué cosas.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco