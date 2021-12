TRIBUNA / Ahora o nunca, o. Ahora y siempre, Soria ¡YA!.

Fernando García, una de las primeras personas en proponer públicamente que Soria ¡Ya! se presentara a las elecciones, incide en este artículo de opinión en la oportunidad que se le presenta a la plataforma y a la sociedad soriana en las elecciones autonómicas y el camino que se abre para, si se hacen bien las cosas, cambiar de una vez las cosas en la provincia.

La convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León ha precipitado la decisión de Soria ¡Ya! para presentarse a las elecciones.

Como el tiempo apremia, pues restando las navidades (aunque todos somos conscientes que en estas fiestas sus dirigentes siguen y están trabajando, además de recoger con éxito los avales), con solo un mes de preparación y campaña, eberíamos centrarnos en los aspectos positivos y de esperanza e ilusión que tiene esta nueva candidatura.

Soy consciente de que todos o la mayoría de los estudiosos de Derecho Constitucional, como el soriano, catedrático de Filosofía del Derecho Ricardo García Manrique, son contrarios a estos movimientos, o mejor dicho a que estos movimientos finalicen o desemboquen en competencia a los partidos y así lo expresó recientemente, aunque comprendía estos movimientos “nacionalistas”(¿) y crea que el camino es el opuesto, y respondía.

“El camino correcto es el contrario; reformar las leyes y las instituciones para que sea el interés general y no el particular el que prevalezca”.

Una opinión tan cualificada siempre debe tenerse en consideración y otras igual de cualificadas y más cercanas se esperan. Pero tal vez en la misma respuesta, puede encontrarse la justificación ya que como ni la reforma de las leyes ni de las instituciones llega y los privilegios y los abusos de los políticos, o sea el interés particular de ellos los políticos, no cesan, solo queda intentar tener poder para ejercerlo de otra manera, buscando precisamente el interés general. Naturalmente desmarcándose de los movimientos populista y nacionalistas. Esto puede y debe ser otra cosa.

Aquí en Soria, en la transición y los primeros años de la democracia, la Unión del Pueblo Soriano del desaparecido Ramiro Cercós, mantuvo varias legislaturas su puesto de senador, que listo e inteligente como era, vio a tiempo que eso se acababa y llegó a un acuerdo con el PSOE para incorporarse a sus listas.

Pero aquello era una estrategia de una persona y Soria ¡Ya! es el movimiento ciudadano más importante de la democracia. La diferencia es abismal.

Conviene recordar esto que no es menor pues evitar errores y no caer en los defectos y la soberbia de lo que criticamos será parte y el mejor éxito en las próximas elecciones.

La falta de legitimación democrática (nunca han sido elegidos que yo sepa por elección) qué han tenido todos los dirigentes de Soria ¡Ya!, es un pequeño defecto que todos perdonamos, pero que debe evitarse próximamente, además de ser una exigencia ya que varios comicios esperan en un futuro cercano.

La elección de los candidatos/as y la elaboración de un programa de mínimos -no hay tiempo para mas- debe ser paralelo.

Respecto a los candidatos/as, mi opinión es que deben salir de los que antes y ahora han estado en primera línea (los currantes se dice) y no caer en errores como el de Teruel Existe con su candidato y hoy diputado. Y me alegran las declaraciones de uno de sus dirigentes en este sentido.

Y como, si se hacen las cosas bien, uno es seguro y dos posibles sería tremendamente importante que ya elegidos los candidatos, se aclarara sin lugar a dudas, junto al programa, a quién y por qué va a apoyar Soria ¡Ya!, con su uno o dos procuradores en las Cortes. Lo contrario sería el inicio de su declive y posterior desaparición. Y tenemos ejemplos.

También la financiación debe de ser transparente y ya propuse y mantengo que cada soriano que con nuestro voto vamos a dar un vuelco a la placidez y dejadez de los políticos actuales, lo hagamos ingresando 10 o más euros.

Pero sea cual sea el resultado, lo importante es el después. Este compromiso electoral, al margen del resultado, obliga a preparar las próximas generales (que Sánchez convocara cuando le interese como todos han hecho) y municipales incluida Diputación.

Y es desde dentro, es decir desde los Ayuntamientos y Diputación desde donde se debe de precipitar el vuelco, con la mayoría y en coordinación de apoyos exteriores- procuradores, senadores y diputados nacionales- para un cambio en Soria y provincia.

Y cunde el pánico en el PSOE y PP, pues uno de los dos partidos podría quedarse sin diputado, si las cosas se hacen bien, y por supuesto la alcaldía ya no va a ser de mayoría absoluta- que solo Soria ¡Ya! podría lograr- lo que ha provocado los movimientos oportunos en los políticos que viven demasiado tiempo de la política.

Pero para hacer las cosas bien, la organización o estructura de Soria ¡Ya! debe adaptarse a la exigencia electoral y por supuesto democratizarse con mayor transparencia y participación que los partidos, o sea, distinguiéndose de estos y sus tinglados.

Hacer las cosas bien como decía anteriormente, es fijar posición mínimamente de a quién y por qué Soria ¡Ya! va a apoyar la investidura de uno o de otro, y la aclaración seguirá siendo pertinente a pesar de que su o sus procuradores no puedan inclinar, como parece, el fiel de la balanza.

Hacer las cosas bien es saber quién va a decidir ese apoyo. Los procuradores ¿o, alguno de los órganos de los que debe dotarse Soria ¡Ya!.¿?

Ante las exigencias que supone el tener representación en las Cortes y próximamente en la mayoría de los municipios, con alcaldes y concejales sorianos, en la Diputación, en el Senado por supuesto y en el congreso como guinda al esfuerzo y lección para los (PSOE/PP) que con tanto tiempo, cuarenta años nada menos, no supieron estar a la altura de los tiempos.

Hacer las cosas bien es seguir con humildad y buscar el bien común, día a día, alejándose de la soberbia de los políticos profesionales y de sus sueldos. Por eso será importante, muy importante, la estructura y organización que democráticamente adopte Soria ¡Ya!.

A mí también me gustaría, como al profesor y catedrático Ricardo García, que las leyes y las instituciones se cambiaran, pero mientras llega ese tiempo, si llega, me parece muy bien que Soria ¡Ya! avance con Ahora o nunca, pero si las cosas se hacen bien y por si las leyes y las instituciones no cambian, sea, ahora y siempre Soria ¡Ya!.

Fdo: Fernando García