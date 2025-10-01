Subvención regional para el Festival de las Ánimas 2025

Miércoles, 01 Octubre 2025 08:18

La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León ha concedido una subvención a la asociación cultural Amigos de las Ánimas para la organización de su festival en 2025.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2025/10/01/pdf/BOCYL-D-01102025-8.pdf

La Dirección General de la citada fundación ha publicado este miércoles en el BOCyL la resolución que resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en Castilla y León y actividades culturales complementarias en 2025.

En total, ha repartido 950.000 euros para 55 actividades en la Comunidad y entre ellas se encuentra el Festival de las Ánimas de Soria.

En concreto, la citada fundación ha puntuado con 73 puntos a la solicitud remitida por la asociación cultural Amigos de las Ánimas y le ha concedido 17.810,93 euros.