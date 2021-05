Soria ¡Ya! lleva sus demandas a Presura

Jueves, 27 Mayo 2021 20:46

La plataforma Soria ¡Ya! ha expresado esta tarde su confianza en poder transmitir mañana viernes en primera persona sus demandas al presidente del Gobierno y resto de autoridades políticas.

En Presura20, que será inaugurada con un discurso de Pedro Sánchez, se presentarán las conclusiones sacadas del G-100 en cuanto al proyecto Rural Proofing.

Este grupo de trabajo voluntario constituido equitativamente por 50 mujeres y 50 hombres está formado por expertos en materia de municipalismo, legislación, políticas rurales o administración pública, entre otros.

Entre quien se encuentra una de las portavoces de Soria ¡Ya!, Vanessa García, quien ha formado parte y prestado servicio voluntario como abogada particular en el ámbito de Contratación Pública.

La realidad no es otra que ciertas leyes están vistas y legisladas desde una perspectiva de grandes ciudades por lo que no casan con zonas rurales que están en alto riesgo de despoblación, ha denunciado el movimiento ciudadano.

Esta legislación ‘urbanocentrista’ llega a ser lesiva al aplicarse en territorios poco poblados.

Por ello, es clave identificar las leyes que necesitan de cambios para poder tener un impacto real en el desarrollo, crecimiento y empleo en la España Vaciada.

Es esencial el análisis realizado por el G-100 y por diferentes colectivos como Soria ¡Ya!, para entender las necesidades intrínsecas y extrínsecas de los habitantes de estas tierras.

Rediseñar programas y estrategias que cumplan un plan de acciones determinado, presupuestado y en tiempos reales buscando siempre su cumplimiento ya que este último punto es el que menos se cumple.

Las promesas y sobre todo los planes de acción están para cumplirse.

Por ello, con motivo de PRESURA y por tanto de la equidad y justicia entre los ciudadanos en el territorio español, desde Soria ¡YA! quieren aprovechar la ocasión para volver a pedir:

● Infraestructuras justas para Soria. La ejecución y finalización de diferentes infraestructuras viarias como la A-11, la A-15 y la N-234.

● Transporte público: Mejoras y reapertura de transporte público con el cual nos es imposible a los ciudadanos convencionales comunicarnos desde Soria y con Soria sin los privilegios que pueden ostentar cargos políticos con transportes privados (como es el caso del transporte que llevarán a cabo hacia PRESURA entidades como Pedro Sánchez o Pablo Casado). Es necesaria la mejora de las infraestructuras ferroviarias con la adaptación a la alta velocidad de la línea Soria-Madrid, la reapertura de la Soria-Castejón, la integración en la futura línea Mediterráneo-Cantábrico y la compatibilidad de las líneas de pasajeros con el tráfico de mercancías; así como la ampliación de las líneas y la restitución de las frecuencias en el transporte por carretera, ampliamente mermado tras la pandemia.

● Equidad fiscal: Discriminación fiscal positiva que debería residir en zonas despobladas a modo de ayuda. ● Telecomunicaciones y redes de alta capacidad que son derecho de los ciudadanos españoles.

● Educación y Sanidad: toda la ciudadanía española debe tener oportunidades y por ello también, quienes decidan residir en Soria.

"Nuestras reivindicaciones no son nuevas pero no nos cansaremos de alzar la voz ante lo que consideramos es una injusticia que todavía no ha sido solventada. Las zonas rurales tienen un potencial enorme para aportar soluciones innovadoras, integradoras y sostenibles acordes a la agenda 2030 que se ha presentado por parte tanto del Gobierno de España como de la Comunidad Europea, de la que son pioneras países como Irlanda y también el Reino Unido en impulsar un Mecanismo Rural de Garantía", ha señalado.

Mañana la plataforma Soria ¡Ya! asistirá a la inauguración de PRESURA 2020 y allí, ante la presencia de diversas personalidades del panorama político y empresarial de España, volverá a contarle a todo aquel que les quiera escuchar cómo es vivir en la Zona Cero de la Despoblación.

Hasta entonces, han lanzado la pregunta a todos los asistentes y a la ciudadanía en general ¿Quién piensa de verdad en lo rural? ¿Despoblación o Exilio?