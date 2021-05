CARTA AL DIRECTOR / En defensa del Cerro de los Moros

Jueves, 27 Mayo 2021 16:36

Petra Mosquera Quiroga sale en esta carta al director en defensa del Cerro de los Moros, tras las declaraciones del alcalde de Soria.

Es tremendo e inconcebible que el alcalde de Soria, ciudad maravillosa, rodeada de naturaleza, poesía y paisaje, que ha sido llevada por el mundo entero en alas de los versos de sus poetas, principalmente Machado, se burle con ese desparpajo de 'los Machadianos', queriendo significar los marcianos o talibanes, que intentan salvar los bellos paisajes sorianos de las garras de especuladores. Qué pensarán los ilustres visitantes, que por ese motivo nos visitan, al saberse catalogados como 'machadianoss de fuera' y que el alcalde cree que han venido a oponerse al progreso de nuestra ciudad y a ver sorianos comiendo huevos fritos...

También es un poco raro y arrogante que ose negociar en solitario los intereses de los vecinos, desoyendo las voces expertas y cualificadas que intentan guiarle y sin recabar informes, considerando quizás que un reservado con copa y puro y sin asesores es el mejor escenario para tratar los intereses de los ciudadanos.

En estos días se está filtrando información sobre una negociación con el propietario de los terrenos del Cerro de los Moros que permitiría la construcción de bloques altos en un 20 por ciento de la superficie. Puede que al final haya quien acepte que esa es la solución menos mala comparada con la monstruosidad que plantearon al principio pero, sea como sea, no es de recibo que se imponga una decisión tomada por el alcalde, sin consultar con el consejo territorial de urbanismo, sin participación ciudadana, con total opacidad y sobre todo desoyendo la opinion de los profesionales cualificados que aseguran que es posible dar un paso adelante y recalificar como rustico el terreno del Cerro de los Moros, salvando con ello el paisaje soriano, sin temor a tener que indemnizar a unos propietarios que han incumplido sus obligaciones urbanísticas y por tanto perdido su derecho a recibir indemnización alguna si el terreno retornara a su calificación anterior. Es incomprensible la negativa a estudiar los argumentos que avalan una solución que tantos beneficios tendría para la ciudadanía y ello alegando la opinión en contra del secretario del ayuntamiento, que es un funcionario involucrado desde el principio en la tramitación de un procedimiento que hasta la acual corporación considera desastrosa.

Para comprender la barbarie de construir en estos terrenos basta asomarse desde el mirador del Castillo y contemplar el esplendor primaveral, no solo del Cerro, que parece que es lo único que se debe preservar, sino de la gran llanada verde que se extiende a sus pies y prolonga hacia la curva de ballesta.

Ahora están utilizando el argumento de 'las vistas' para justificar que parte del terreno se podrían edificar sin afección y calculan como hacer para que los casoplones no se vean desde la puerta de la ermita, en cambio las vistas hacia el Duero desde el mirador del Castillo (que mejor será retirarlo y mirar para otro lado), si un día se edifican Cerro o llanura, esas no importan, ni tampoco lo que se vea desde los ventanales de la ermita, ni la desaparición de parajes para el recreo de los vecinos, eso no importa nada, mucho menos la pérdida de belleza de la ciudad, o tantas otras pérdidas inmateriales, tan valiosas..

FDO: Petra Mosquera Quiroga