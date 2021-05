Discurso de Aparicio en Premios FOES 2019

27 Mayo 2021

El presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), Santiago Aparicio, ha recordado la época oscura que ha tocado vivir al empresariado en estos meses de pandemia y ha dejado la puerta abierta a la esperanza con la fiscalidad diferenciada conseguida en Europa para Soria, Teruel y Cuenca.

Autoridades, empresarios amigos todos…

…volver a reunirnos hoy de forma presencial para celebrar la fiesta anual del empresariado soriano es el mejor premio que podríamos recibir todos y cada uno de nosotros.

Éste es, sin duda, uno de los momentos más emotivos de mi Presidencia después de los 14 meses más duros de mi vida, tanto en lo personal, como en lo profesional.

Venimos de recorrer una época oscura. Algunos hemos sufrido pérdidas irreparables en nuestras familias tras el azote de una enfermedad que ha dejado cerca de 300 fallecidos en Soria.

Muchos de nuestros compañeros, empresarios y autónomos se han contagiado y forman parte de esos cerca de 10.000 sorianos que han enfermado y se recuperan de las secuelas de este cruel coronavirus que ha destrozado la vida de muchos y la economía de todos.

Los premios que entregamos hoy son los que deberíamos de haber celebrado hace un año. Pero en mayo de 2020 lo único que podíamos ‘celebrar’ –permítanme el sarcasmo– eran los dos meses de Estado de Alarma en España, el desabastecimiento de EPIs, el colapso de la Sanidad de la provincia, el cierre de toda actividad productiva no esencial y los consiguientes ERTEs en nuestras empresas.

No voy a explayarme en los detalles, que todos conocemos, pero sí en destacar que la crisis provocada por la pandemia se extiende de lo laboral, profesional y económico a lo personal, con severos efectos físicos y psicológicos sobre todos nosotros.

Por eso, en la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas hemos estado trabajando intensamente de forma multidisciplinar y lo hemos hecho antes, incluso, de que el Gobierno de España decretara en marzo del pasado año el Estado de Alarma, porque ya en febrero facilitábamos a nuestros autónomos y empresas un protocolo de actuación contra el covid, así como la operativa práctica para presentar ERTEs, vistas las inquietantes noticias que nos llegaban desde otros países.

Desde ese primer protocolo hasta el día de hoy, por parte de quienes hacemos FOES, no hemos dejado de acompañar a las empresas y autónomos de la provincia.

Así las cosas, en los momentos más duros de la pandemia, desde la Federación, aumentamos el trabajo en función de las necesidades de nuestros asociados y, así lo recogen los datos presentados a la Asamblea General de diciembre, que certifican incrementos del 73% en asesoramientos, del 32% en el envío de circulares o como dato muy gráfico, los 27.202 WhatsApp remitidos a nuestros socios con información sobre las novedades diarias durante el confinamiento.

Porque esos meses fueron doblemente intensos: por la situación y por la responsabilidad de estar a la altura de las cambiantes necesidades y preocupaciones de nuestras empresas. Con formas distintas, en la distancia, pero al lado de nuestro tejido empresarial, 12 horas al día, 7 días a la semana. Y seguimos haciéndolo, ofreciendo apoyo técnico y trasladando vuestros múltiples problemas a las administraciones locales, a la regional a través de CEOECyL y al Gobierno de España de la mano de CEOE-Cepyme, y por supuesto, planteando soluciones y tratando de negociarlas, pensando siempre en lo mejor para las empresas, pero también en lo mejor para la situación global del país.

Una vez más y como es nuestra función, hemos sido el interlocutor del empresariado soriano, llevando vuestra voz a los despachos para dar a conocer la situación que atravesabais en cada momento, y demandando actuaciones concretas, ayudas o contraprestaciones económicas para paliar las restricciones de actividad de los distintos sectores productivos, si bien es cierto que, a las empresas, principal motor de la economía, no se las ha protegido como debiera.

Hoy,14 meses después del inicio de la crisis, los empresarios nos reencontramos en estos premios, que no podrán celebrar las aproximadamente 150 empresas y autónomos sorianos, que han tenido que cerrar sus puertas y que se suman a las 207.000 (una de cada seis) que han echado el cierre en España, un país que también ha perdido 323.000 autónomos. ¡Ahí es nada!

Vivimos una situación muy delicada en lo económico. Nuestro PIB se ha desplomado, la deuda pública alcanza niveles muy preocupantes, sufrimos una elevada tasa de desempleo a la que se suman los ERTEs, (que en el caso de Soria aun suponen 988 trabajadores); vivimos una terrible crisis de confianza y mucho temor al futuro, situación que complica enormemente nuestra actividad…Si bien es cierto, que en esta encrucijada, pertenecer a la Unión Europea, ha supuesto un auténtico salvavidas, aunque habrá que comprobar a qué precio…

Empresarios y autónomos hemos capeado las vacas flacas de épocas anteriores, hemos salido de muchas crisis y estamos acostumbrados a trabajar duro para sobrevivir, y aunque ésta es una crisis muy diferente a cuantas hemos conocido, estoy seguro de que también saldremos de ella, trasquilados ¡sí!, pero saldremos. El cuándo, aún está por ver, si bien, las perspectivas más recientes prevén una dinamización del consumo en los próximos meses y una reactivación económica en 2022…

La pandemia ha cambiado el marco de nuestro trabajo, las necesidades de los ciudadanos, los hábitos de consumo, las relaciones comerciales… En meses, nuestra manera de relacionarnos con el mundo se ha transformado: teletrabajo, economía sin contacto, negocios virtuales, delivery, compras online, dependencia tecnológica, transición verde, educación on line, nuevas formas de ocio y entretenimiento, vuelta a lo rural,... Hay cambios que permanecerán, y otros que no, ¡eso es evidente!, pero no menos lo es, el hecho de que esta nueva normalidad está trayendo consigo nuevos negocios, nuevos productos y servicios, pues todos los aquí presentes, tenemos claro que de toda crisis nacen nuevas oportunidades… y ésta, no va ser la excepción.

Bien lo saben nuestros premiados de este año, que suman un recorrido de muchas décadas en las que han visto, disfrutado y padecido muchas y distintas circunstancias (buenas, malas y regulares), que les han obligado a adaptarse y a reinventarse para crecer al ritmo de los distintos tiempos y épocas transitadas (épocas buenas, pero también malas).

Hoy, los premiados de 2019 nos animan a aprender de las experiencias a reaccionar en positivo, a asimilar las enseñanzas de los fracasos y a vislumbrar el futuro como una oportunidad nueva. En definitiva, nuestros galardonados nos inspiran a continuar trabajando para avivar y reforzar nuestra vocación empresarial.

Una vocación que caracterizó toda la vida de Arsenio Ortega Crespo, Premio Empresario Soriano y Cecale de Oro 2019. El fallecimiento de Arsenio por covid, en marzo del pasado año, nos ha dejado huérfanos de ese talante innovador y luchador que siempre le caracterizó.

Tuve la oportunidad de notificarle personalmente la concesión del premio y de agradecerle en vida su apuesta por Soria y su trabajo por el desarrollo de esta tierra a través del empleo y de la riqueza que ha generado con las cinco empresas que ha dejado en funcionamiento.

Descansa en paz, Arsenio. Echamos de menos tu impulso emprendedor y lo guardamos en nuestra memoria para que no lo olviden las siguientes generaciones. Tengo clarísimo que las riendas del negocio, con tus tres hijos y con Emilio al frente, están en muy buenas manos.

La especialización y el talante inversor de sus propietarios son algunas cualidades de Construcciones Beltrán Moñux, Premio Empresa Soriana 2019.

Ambas son fundamentales para superar la crisis que vivimos y la familia Beltrán lleva décadas practicándolas con éxito, lo que le hace merecedora del premio.

Enhorabuena familia! Enhorabuena, Susana y Josechu por vuestro trabajo, con el que lleváis el nombre de Soria por toda la Comunidad de Castilla y León, siempre relacionado con la calidad, la profesionalidad y el buen hacer.

Saber aprovechar las oportunidades de negocio es una habilidad fundamental en el mundo de la empresa. Si a ello se suma, además, el compromiso social, el premio era obligado. Es el caso de los Hermanos Millán Enciso: José María, Horacio y Eduardo, Premio Empresario Soriano en el Exterior 2019.

Los tres hermanos han desarrollado una intensa actividad profesional, cultural y empresarial a lo largo de sus respectivas vidas, pero juntos auparon a su mayorista, Condor Vacaciones, a lo más alto del mercado europeo.

Los hermanos Millán Enciso salieron hace muchas décadas de su Pinilla del Campo natal, pero continúan ejerciendo de sorianos y defendiendo el espíritu de trabajo, honrado y serio, que nos caracteriza. Enhorabuena Eduardo! Traslada nuestras profundas felicitaciones y cariño a José María y a Horacio.

La innovación –pilar fundamental para cimentar la recuperación tras la crisis del covid– justifica el Premio Empresa Soriana Innovadora 2019 que entregamos hoy a Poraltur.

La tecnología aplicada al ahorro de costes y a la calidad en el servicio define a su proyecto de automatización de alojamentos turísticos, un proyecto que ha cobrado una sobresaliente importancia en esta crisis ya que nació de la necesidad de mejorar la rentabilidad de las pequeñas empresas del sector hotelero que tanto han sufrido –aun lo hacen- con esta crisis.

Empresas que piensan en otras empresas. Así nace Dormirlowcost, de la mano de Poraltur. Mis felicitaciones a Jesús Esteras y también a Jesús Ciria.

Consolidar las empresas de la provincia para que no cierre ni un negocio ha sido uno de los objetivos sobre los que hemos trabajado en FOES durante esta pandemia. Los hermanos Rejas Sanz, Premio Joven Empresario Soriano 2019, saben mucho de ello porque es lo que hicieron con el negocio que recibieron de su padre, Seguros Adolfo Rejas, agencia exclusiva del grupo Catalana Occidente.

Adolfo y Alfonso Rejas Sanz son esa segunda generación tan importante sobre la que ha recaído el peso de modernizar la empresa para ajustarla a las necesidades cambiantes de la sociedad.

Hoy, han sido capaces no sólo de aportar modernidad a su sector, sino de expandir su negocio a La Rioja, ampliando una cartera de clientes que ya reparten por toda España. Mis felicitaciones por su buen hacer a los premiados y a toda la familia Rejas, que de casta le viene al galgo.

La tradición de Soria tiene, cómo no, un gran futuro. Confitería Almarza es una buena prueba de ello. Recibe hoy la Medalla de Oro de FOES por sus 200 años de historia. Siete generaciones han trabajado en este emblemático establecimiento que tanto ha aportado a la gastronomía más dulce de la provincia.

Confitería Almarza es mucho más que un obrador. Sus productos recorren España promocionando el nombre de Almazán y sus recetas contribuyen a conservar las magníficas materias primas de la provincia, desde harina y huevos hasta la mantequilla, que emplea en sus elaboraciones.

Tradición y calidad justifican el galardón que hoy tenemos el honor de entregarles. ¡Enhorabuena Celina, a ti y a todo tu equipo!

Pensando en nuestros premiados y en todas y cada una de las empresas y autónomos de la provincia, desde las más pequeñas a las grandes, desde FOES continuamos trabajando para construir un futuro mejor para todos, que creemos es posible, aquí en Soria, en la tierra donde hemos elegido invertir y vivir. Y lo hacemos de forma activa, no esperando a que llegue ese futuro a nuestras vidas, sino siendo conscientes de que somos nosotros quienes lo escribimos y construimos. Y fruto de esa actitud proactiva, el 19 de abril nos tocó la lotería a todos los empresarios de Soria.

No todo iban a ser noticias grises.

2021, además de año covid, será recordado por la clase empresarial como el año en que la Comisión Europea reconoció a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel el derecho a recibir ayudas de estado al funcionamiento. Personalmente pienso que este reconocimiento es la noticia más importante para Soria y para los sorianos de los últimos 50 años, y quizá no se le ha dado toda la trascendencia que merece.

Está decisión de la Comisión Europea no es para nada casual, es el resultado de esa actitud proactiva de hacer que las cosas pasen, de trabajar para que sucedan… Decía que nos había tocado la lotería, pero para ello ha habido que comprar el billete, ¡claro!, y con orgullo puedo decir, alto y claro, que es fruto del intenso trabajo de lobby en Europa desarrollado durante años por FOES, conjuntamente con las CEOEs de Cuenca y de Teruel.

Éste fue el objetivo que nos marcamos las tres organizaciones cuando creamos la Red SSPA: una meta difícil, muy muy compleja, que muchos creyeron imposible. No así nosotros, que hemos dedicado cuantiosos esfuerzos de tiempo, trabajo y dinero (dinero aportado por nuestras empresas y también por Caja rural) a que la Comisión conociera y reconociera nuestra frágil situación social y económica, y en base a nuestra escasa densidad de población, nos permitiera esa ansiada discriminación fiscal positiva similar a los territorios despoblados del norte de Europa, por la que tanto hemos luchado desde FOES.

Este nuevo status para las empresas y autónomos de Soria, marcará un antes y un después en nuestra situación general como provincia, y en nuestra situación particular como empresarios. ¡De verdad, que es lo más parecido al gordo de la lotería!! Esperemos que el gobierno de España, lo ponga en funcionamiento lo antes posible para que empresas y autónomos de Soria, podamos beneficiarnos de esas ayudas por importe del 20% de nuestros costes laborales y sirva como factor determinante para atraer inversiones y población, y para salir de esta espiral viciosa de despoblación, de desequilibrio social y económico que arrastramos desde hace demasiado tiempo.

En unos momentos históricos, donde a veces tenemos la impresión de que todo está estancado, los empresarios a título particular, seguimos trabajando con ímpetu para mantenernos y mantener el empleo, ése que hace posible el desarrollo de nuestra provincia. También los empresarios como colectivo unido, y a través de FOES, seguimos luchando por hacer de esta tierra el mejor lugar para invertir, para trabajar y para vivir.

Hoy con la vista puesta en normalizar la situación y en normalizar nuestra actividad y nuestras vidas, sabiendo que será una normalidad algo diferente, soy ferviente creyente de que superaremos la situación gracias al esfuerzo individual, pero también a la fuerza del conjunto empresarial, a la fortaleza del asociacionismo, en el que tanto nos hemos apoyado durante esta pandemia.

Sabemos que el trabajo conjunto es importante, que unidos nuestros esfuerzos se multiplican, pero son precisamente, los momentos más difíciles los que nos recuerdan y los que ponen en auténtico valor, el hecho de que los empresarios unidos somos más fuertes y que juntos, somos capaces de hacer grandes cosas. ¡Y sirva como ejemplo, el gran logro conseguido con la unión de las organizaciones empresariales y de los empresarios de Teruel, Cuenca y Soria!!

¡Muchas gracias a todos, gracias a los patrocinadores por vuestra colaboración desinteresada y mi más profunda enhorabuena a los galardonados!

Fdo. Santiago Aparicio