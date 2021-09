Soria ¡Ya! busca avanzar en el Pacto de Estado

Sábado, 18 Septiembre 2021 08:43

La portavoz de la plataforma Soria ¡Ya!, Vanesa García, ha avanzado que la III Asamblea General de la coordinadora España Vaciada debe servir este fin de semana para diseñar la estrategia que permita aprobar a corto plazo un Pacto de Estado contra la despoblación.

Los colectivos y entidades que forma la coordinadora España Vaciada, entre ellos la plataforma Soria ¡Ya!, celebrarán este fin de semana su III Asamblea General en la localidad de Priego, con la plataforma Cuenca Ahora como anfitrión del evento.

García es una de las portavoces de Soria ¡Ya! que participará este fin de semana en esta asamblea, donde, entre otras cuestiones, se pondrá sobre la mesa el modelo de desarrollo confeccionado entre las 160 asociaciones de 28 provincias de la España más despoblada.

La portavoz del movimiento ciudadano soriano ha asegurado que están informados semanalmente de todo lo que ocurre en otros territorios de España, "de las promesas cumplidas e incumplidas", pero la asamblea servirá para analizar el modelo de desarrollo y estudiar como se avanza para la aprobación de un pacto de Estado contra la despoblación.

"Pacto de Estado que tiene que elaborar el Gobierno y cuya elaboración esta aprobada por la mayoría del Congreso desde junio de 2020. De ese Pacto de Estado solo sabemos por lo que nos dijo Francisco Boya -secretario general del Reto Demográfico- hace meses que el Gobierno no lo contempla a corto plazo", ha señalado.

García ha apuntado que en Priego quieren estudiar que estrategia pueden seguir para que el Gobierno sí contemple este pacto de Estado y se realice en el menor tiempo posible, "porque es algo fundamental para luchar contra el desequilibrio territorial que hay en España".

En este sentido ha recordado que todas las medidas contempladas en el Pacto de Estado aprobado en junio de 2020 en el Congreso de los Diputados son fundamentales para luchar contra el desequilibrio territorial.

García ha advertido que ahora hay que estar atentos al reparto de los fondos europeos, porque se pueden aplicar a acciones que son realizables a corto plazo en la España vaciada y que espera que sean finalistas.

"En el modelo de desarrollo de la España Vaciada damos muchas ideas o propuestas de acciones y muchas de ellas son realizables a corto plazo", ha recalcado.

La manifestación de la revuelta de la España Vaciada fue en marzo de 2019 y desde entonces, según García, se ha conseguido que este territorio se ponga en el foco y entre en las agendas de los políticos.

"Los que tienen que conseguir cosas no somos ni la coordinadora de la España Vaciada ni Soria ¡Ya!, son los políticos. Nosotros sólo damos ideas además de reivindicar. Se van consiguiendo pequeñas cosas y esperemos que ahora sea el gran salto y que por fin se lleven a cabo las medidas que proponemos", ha manifestado.

García ha asegurado que la presencia de Teruel Existe en el Parlamento español en la actual legislatura ha permitido que sus problemas sean más visibles y tenga además acceso a más soluciones.

"Teruel Existe va consiguiendo cosas. Y no solamente para Teruel, porque también lucha por el resto de la España Vaciada", ha recalcado.

García ha apuntado que en el seno de la plataforma Soria ¡Ya! no se descarta una candidatura para las próximas elecciones "aunque ya se verá".

La portavoz del movimiento ciudadano pone el foco a corto plazo en los presupuestos generales del Estado de 2022, para comprobar si hay un reparto equitativo de las inversiones "y después ya se verá".

Entre las reivindicaciones históricas de la Soria ¡Ya! se encuentran la ejecución de infraestructuras en la provincia, en especial la autovías del Duero y de Navarra, que dejen para la historia la carretera nacional N-122.

"Es una carretera muy peligrosa y una vergüenza los años que llevan construyéndola. Tienen que dar ya un impulso definitivo y terminar los tramos. Seguro que cuando se acerquen elecciones se van abriendo más tramos, pero no tiene que ser así. Ya sólo por la cantidad de años que lleva iniciada, tiene que terminarse cuanto antes. El que no quiera ver la peligrosidad de la N-122, es que está ciego", ha concluido.