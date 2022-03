Soria Talent ya conoce a sus seis finalistas

La tercera edición de Soria Talent ya conoce el nombre de sus seis finalistas.

Raquel Álvarez, Carla Arranz, Pedro Galán y Ángela Viamonte fueron los seleccionados por el jurado en las dos semifinales mientras que el grupo Caelia y Álvaro de Pepa fueron los más votados por el público que visualizó las galas en Youtube logrando así su paso a la final, que se celebrará esté sábado 26 a las 19.30 horas en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia.

Raquel Álvarez sorprendió al jurado cantando una versión “muy personal” de ‘Back to black’, de Amy Winehouse. Acompañada únicamente por el arreglo de guitarra realizado por su pareja, Álvaro Arranz, los componentes del jurado calificaron su actuación como “impecable”.

Para la final le pidieron que se “desmelenase”. “Queremos que sobre todo pienses en la puesta en escena”, le recomendaron durante la valoración tras su actuación.

Por su parte, Carla Arranz volvió a demostrar su dulzura y saber hacer al piano interpretando ’90 minutos’ de India Martínez. Su voz, “delicada y muy afinada” según el jurado, hizo que se quedaran “con ganas” de volver a escucharla al hacer “una versión muy dulce”, llevándose la canción a su terreno.

En la segunda semifinal Pedro Galán y Ángela Viamonte fueron los elegidos. Galán innovó explicando a jurado y público los trucos utilizados por los trileros, algo que los jueces valoraron de manera muy positiva. “Nos has dejado flipando. Nos has explicado los trucos y aún así nos la has jugado”, comentaron. “Tienes el poder de hacernos regresar a la niñez, a la inocencia”, añadieron.

Por su parte, la última seleccionada por los miembros del jurado, Ángela Viamonte sorprendió “comiéndose el escenario” con ‘I see red’, de Everybody loves an outlaw. “Eres de las personas que no necesitan absolutamente nada sobre el escenario. Tienes una planta, tienes un rollo… Parecía que la canción la hubieras compuesto tú”, aseguraron tras su actuación.

Tras la elección del jurado de las semifinales, formado por la cantante y actriz Susana Torres; el cantante Guillermo Carazo, conocido con el nombre artístico de Kogor, y el guitarrista José Belda, quedaban dos plazas en manos del público que visualizó las galas a través de Youtube. Una vez recontados los votos emitidos a través de la página web de Soria Talent en las 24 horas siguientes a la emisión de las galas, que sumaron más de 3.000, el grupo Caelia y Álvaro de Pepa cierran el listado de finalistas.

Caelia, grupo formado por Inés del Río, Daniel Rubio e Iria Randeiro, sorprendió al jurado y logró el apoyo del público con una atrevida versión de ‘Stand by’ de Extremoduro a la que incorporaron instrumentos como el violín, el piano, la guitarra o el cajón flamenco.

Finalmente, Álvaro de Pepa conquistó al público de la segunda semifinal con una versión de la canción ‘Agua y mezcal’ de Guitarrica de la Fuente, acompañado únicamente con su guitarra. Una intimista versión que le llevará a la final.

La gala final

Todos ellos se subirán este sábado, 26 de marzo, al escenario del Centro Cultural Palacio de la Audiencia a las 19.30 horas para luchar por alzarse con el título de ganador de la tercera edición de Soria Talent. Las entradas para este evento, que estará presentado por los actores Elisa Drabben e Iván Manrique, pueden adquirirse en https://teatropalaciodelaaudiencia.sacatuentrada.es/.

El jurado de la final, que contará con los mismos componentes que en las dos semifinales, tendrá la difícil tarea de elegir al ganador de esta edición pero los asistentes a la gala también serán decisivos puestos que en sus manos tendrán elegir al Ganador del Público.

“Sabemos que tanto el jurado como el público va a tener una misión muy complicada puesto que gala tras gala nuestros participantes se superan y demuestran que con trabajo, esfuerzo y el talento que tienen pueden llegar muy lejos.

Cuando les vimos por primera vez, en los castings cerrados, ya nos dimos cuenta de su potencial en cada una de sus actuaciones pero día tras día nos han ido demostrando que pueden dar aún más de sí y estamos expectantes por conocer con qué nos van a sorprender en la final”, señala el impulsor de esta iniciativa cultural, Iván Manrique.

El ganador de esta tercera edición de Soria Talent contará con un premio en metálico de 1.000 euros fruto del patrocinio del Ayuntamiento de Soria.

Además, el ganador del “Premio del público” recibirá un lote de productos cedidos por Torrezno de Soria.