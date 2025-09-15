Soria se suma a huelga de hambre en solidaridad con Gaza

Lunes, 15 Septiembre 2025 20:15

La red palestina “Todos somos Gaza, todos somos Palestina” ha anunciado la convocatoria de la primera huelga de hambre global, programada para el 16 de septiembre, con el objetivo de expresar la solidaridad del mundo con Gaza. Al menos una persona secundará la huelga en Soria.

La huelga de hambre en Soria se realizará el próximo 16 de septiembre, desde las ocho de la mañana hasta las 22 horas, enfrente de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El objetivo central de esta campaña es visibilizar la solidaridad con los palestinos en Gaza y atraer la atención internacional hacia el devastador costo humanitario de la campaña genocida israelí en curso.

Además, la huelga busca presionar a los líderes mundiales para que actúen y pongan fin a la guerra y al asedio impuesto a Gaza, donde la escasez de alimentos y la destrucción de infraestructura dejaron a cientos de miles de personas enfrentando una hambruna severa.

En este sentido, la red instó a personas en todo el mundo a participar el 16 de septiembre absteniéndose de comer y utilizando las redes sociales para amplificar el llamado a un alto al fuego inmediato y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.