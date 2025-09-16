El barrio de Los Royales celebra sus fiestas
El barrio de Los Royales, de Soria, celebra el próximo fin de semana sus fiestas, con el siguiente programa.
Sexta edición de "Música para María" en la ermita de la Soledad
Soria se suma a huelga de hambre en solidaridad con Gaza
Programa
Viernes 19 de septiembre
20:00 horas. Parrillada de chorizo. Del 12 al 18 de septiembre se podrán adquirir los tickets para la parrillada de chorizo en Bar Urban. Precio parrillada, 3 euros.
Gran Verbena a cargo de la Orquesta “Nueva Samurái”
21:00 a 22:30 h. Baile de Tarde
23:30 a 1:30 h. Baile de Noche
Sábado 20 de septiembre
11:00 h. a 14:00 h. Rastrillo vecinal (Junto a Bar Restaurante Duero) Si estas interesado en montar un stand con nosotros, escribe un correo a la dirección avlosroyales@gmail.com
12:00 h. Pasacalles y Cabezudos
Comparsa de Cabezudos acompañados por la Charanga Infantil “Los Contrabandistas” (Salida de Bar Restaurante Duero).
16:30 h. Campeonato de Guiñote
Inscripciones y juego en Hostal San Andrés (Inscripciones: 20€ por pareja en Hostal San Andrés hasta el 20 de septiembre a las 16:20 horas)
17:00 h. Parque infantil de Hinchables (Parque los Royales junto a Bar Urban).
21:00 h. Concierto «Doverband» (Parque los Royales junto a Bar Urban).
23:30 h. Entrega de premios Guiñote y Bingo popular entre los asistentes (Parque los Royales junto a Bar Urban).
00:00 h. a 03:00 h. Discomóvil «Vulcano» (Parque los Royales junto a Bar Urban).
Domingo 21 de septiembre
11:30 h. Actividad infantil (Parque los Royales junto a Bar Urban).
12:30 h. Misa en la Parroquia del barrio “Nuestra Señora del Pilar”
13:00 h. Baile vermú con la participación de la Charanga Infantil “Los Contrabandistas” (Junto a Bar Urban).
15:00 h. Paella Popular (Parque los Royales junto a Bar Urban).
Incluye: Paella, Bebida (Agua, vino y gas) Postre Cañada Real y Café de puchero.
Precio socios 8 euros. Para socios e hijos menores de 14 años (1 hijo por socio).
Precio NO socios 12 euros.
Los días 12 y 18 de septiembre de 19:00 a 21:00 horas, en Bar Urban, repartiremos los tickets entre los interesados. El ticket incluye paella, servicio de mesa, pan y bebida (agua + vino + gaseosa).
Bingo popular entre los asistentes
Sorteos entre todos los tickets de la paella popular: