El barrio de Los Royales celebra sus fiestas

Martes, 16 Septiembre 2025 07:52

El barrio de Los Royales, de Soria, celebra el próximo fin de semana sus fiestas, con el siguiente programa.

Programa

Viernes 19 de septiembre

20:00 horas. Parrillada de chorizo. Del 12 al 18 de septiembre se podrán adquirir los tickets para la parrillada de chorizo en Bar Urban. Precio parrillada, 3 euros.

Gran Verbena a cargo de la Orquesta “Nueva Samurái”

21:00 a 22:30 h. Baile de Tarde

23:30 a 1:30 h. Baile de Noche

Sábado 20 de septiembre

11:00 h. a 14:00 h. Rastrillo vecinal (Junto a Bar Restaurante Duero) Si estas interesado en montar un stand con nosotros, escribe un correo a la dirección avlosroyales@gmail.com

12:00 h. Pasacalles y Cabezudos

Comparsa de Cabezudos acompañados por la Charanga Infantil “Los Contrabandistas” (Salida de Bar Restaurante Duero).

16:30 h. Campeonato de Guiñote





Inscripciones y juego en Hostal San Andrés (Inscripciones: 20€ por pareja en Hostal San Andrés hasta el 20 de septiembre a las 16:20 horas)

17:00 h. Parque infantil de Hinchables (Parque los Royales junto a Bar Urban).

21:00 h. Concierto «Doverband» (Parque los Royales junto a Bar Urban).

23:30 h. Entrega de premios Guiñote y Bingo popular entre los asistentes (Parque los Royales junto a Bar Urban).

00:00 h. a 03:00 h. Discomóvil «Vulcano» (Parque los Royales junto a Bar Urban).

Domingo 21 de septiembre

11:30 h. Actividad infantil (Parque los Royales junto a Bar Urban).

12:30 h. Misa en la Parroquia del barrio “Nuestra Señora del Pilar”

13:00 h. Baile vermú con la participación de la Charanga Infantil “Los Contrabandistas” (Junto a Bar Urban).

15:00 h. Paella Popular (Parque los Royales junto a Bar Urban).

Incluye: Paella, Bebida (Agua, vino y gas) Postre Cañada Real y Café de puchero.

Precio socios 8 euros. Para socios e hijos menores de 14 años (1 hijo por socio).

Precio NO socios 12 euros.

Los días 12 y 18 de septiembre de 19:00 a 21:00 horas, en Bar Urban, repartiremos los tickets entre los interesados. El ticket incluye paella, servicio de mesa, pan y bebida (agua + vino + gaseosa).

Bingo popular entre los asistentes

Sorteos entre todos los tickets de la paella popular: