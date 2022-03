Rey: "Soria ¡Ya! ha cometido un error de bulto"

Viernes, 11 Marzo 2022 13:38

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha señalado que la agrupación de electores Soria ¡Ya! cometió este jueves un "error de bulto" en la constitución de la Mesa de las Cortes regionales, al abstenerse y ser cómplices con ello de la presidencia de Vox, cuando podían haber presentado una candidatura propia para evitarlo.

Rey, que ha comparecido en rueda de prensa junto al único procurador socialista por Soria, Ángel Hernández, ha criticado al PP por tomar la decisión "desacertada" de pactar con Vox y a los que con su abstención, en alusión a Soria ¡Ya!, han permitido el acuerdo.

El secretario general del PSOE de Soria, que ha pedido a Soria ¡Ya! que asuman las críticas, ha censurado que la agrupación electoral se abstuvo cuando tenía otras alternativas, como votar al candidato socialista o presentar su propio candidato a presidir las Cortes regionales.

"En política hay que tomar decisiones y ayer el PP tomó una decisión desacertada, por el hecho de seguir gobernando, solo por el poder, y no reconocer que se había equivocado con la convocatoria electoral. Y la plataforma cometió otro error de bulto no presentando una candidatura para evitar la abstención, que no deja de ser un concepto posibilista", ha argumentado.

Rey ha señalado que esta candidatura propia le hubiese evitado a Soria ¡Ya" padecer el "bochorno" de ser cómplice de la presidencia de Vox en las Cortes de Castilla y León.

A preguntas de los periodistas, Rey ha rechazado que el PSOE esté atacando con sus criticas a Soria ¡Ya! pero ha advertido que "también se pueden decir cosas negativas cuando entendemos que se han hecho mal".

"En la reunión con Luis Tudanca, se llegó a decir que si no se hablaba de si no había pacto con Vox del PP, el secretario general socialista de la Comunidad llegó a decirles que puestos a sumar mayorías sin Vox, el PSOE podría sumarla, que había una diferencia de tres votos y que las anteriores elecciones el PSOE ganó y no gobernó y también podría darse ahora esta circunstancia. Todo esto se dijo pero la plataforma no ha tenido nunca intención de pactar con el PSOE. Tenía su hoja de ruta muy clara de pactar con el PP y que en ese pacto no estuviera Vox", ha apuntado.

Además ha lamentado que el PSOE no haya sido capaz de sumar los votos necesarios para cambiar la Comunidad, tras 35 años de gobiernos del PP, convenciendo a los ciudadanos de esta posibilidad y de que la única alternativa "fiable y segura" a un gobierno del PP y Vox es el PSOE.

"Vamos a pasar a la historia, lamentablemente, por ser la primera comunidad que tendrá un presidente de las Cortes de Vox y un gobierno con la ultraderecha, un hecho inédito en los países de Europa y de España", ha lamentado.

Por su parte, el procurador socialista Ángel Hernández ha señalado que se han dado cuenta en las negociaciones mantenidas las dos útlimas semanas con Soria ¡Ya! "que no son de fiar", porque a su juicio, nunca quiso pactar con ellos sino "blanquear" el pacto que estaban llevando con el Partido Popular.

"Decían que no cambiaban kilómetros de carreteras por derechos humanos, pero lo que han cambiado es expectativas de kilómetros de carreteras por derechos humanso", ha criticado.

Hernández ha señalado que a Soria ¡Ya! le ofrecieron todo lo posible que se podía ofrecer con la Mesa de las Cortes regionales, pero la agrupación de electores pidió más aunque no concretó su propuesta.