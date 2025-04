Respaldo unánime a Soria ¡Ya! en propuesta sobre terapias asistidas con perros en residencia de Los Royales

Jueves, 24 Abril 2025 19:53

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León ha aprobado hoy una proposición no de ley de Soria ¡Ya!, que insta a la Junta de Castilla y León a realizar un estudio para valorar la implantación de un programa piloto de terapias asistidas con perros en la residencia de Personas Mayores Los Royales, en Soria.

La propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión.

El procurador de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar, ha defendido la iniciativa subrayando los beneficios de este tipo de terapias en el ámbito de la atención a personas mayores.

"Un perro da cariño, compañía y promueve la actividad física y cognitiva", ha resaltado.

Ha citado investigaciones científicas y programas ya en marcha en otras comunidades como ejemplo de eficacia, viabilidad y bajo coste.

Durante su intervención, Palomar ha criticado la apuesta de la Junta por proyectos tecnológicos sin aplicación práctica, como el caso del robot social Copito, presentado en 2021 en Los Royales dentro del programa Dependencia 5.0.

"Ese robot, que nunca cumplió lo prometido, simboliza una forma de gestión desconectada de las verdaderas necesidades de nuestros mayores", ha denunciado.

Según ha explicado, la tecnología puede ser útil, pero "no puede sustituir la cercanía, el contacto ni la empatía".

La proposición de Soria ¡YA! plantea iniciar el programa en el centro soriano y, en función de sus resultados, estudiar su extensión a otros centros dependientes de la Junta.

"Nuestros mayores no necesitan tecnologías que no se usan, sino cercanía, afecto y medidas que mejoren su día a día», ha afirmado Palomar, quien también ha recordado que "la Junta aún no ha cumplido lo aprobado en esta misma comisión sobre la mejora de la climatización en Los Royales".