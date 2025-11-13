Presentación en Soria de la novela "Candelarias de la Virgen"

Jueves, 13 Noviembre 2025 09:19

El próximo sábado, a las 12 horas, se presentará en el Espacio Alameda, en Soria, el libro "Candelarias de la Virgen", de Teodoro Balmaseda.

La presentación correrá a cargo de su autor y con la actuación acústica de Isra del Valle, de La Banda Palestina, desplazados de La Rioja, una ocasión única para una presenciar una mezcla de literatura y música.

La obra no va sobre la Virgen de la Candelaria sino de Isidoro y Jorge, dos albañiles, que trabajan en la rehabilitación de una casa en Candelarias de la Virgen, una aldea riojana en semi abandono.

Su rutina se rompe cuando sucesos extraños los llevan a cuestionar la realidad del lugar.

Mientras investigan los elementos sobrenaturales que actúan en la zona, la tensión entre pasado y presente se hace cada vez más palpable.

La novela alterna capítulos en dos tiempos: el presente, donde Isidoro y Jorge descubren los misterios de la aldea, y el pasado, donde historias de las inmediatas postrimerías al golpe de estado de 1936 conectan con el presente en un relato lleno de memoria, conflicto y simbolismo.

Una obra que mezcla realismo mágico e historia, mostrando cómo el peso del pasado sigue vivo en los rincones olvidados.