Podemos Soria llama a la participación en el 8M

Viernes, 07 Marzo 2025 18:18

Podemos Soria realiza un año más su llamamiento a la ciudadanía de Soria para que participe activamente en el Día Internacional de la Mujer.

“En estos tiempos de avance de las políticas fascistas y de discursos de odio se hace más necesario que nunca salir a la calle y mostrar nuestro rechazo a quienes quieren eliminar derechos”, ha señalado en un comunicado el portavoz Alberto Sanz.

“Las mujeres siguen siendo discriminadas a día de hoy. Aunque no lo veamos, o no lo queramos ver, están obligadas a saltar más vallas que los hombres, puesto que el machismo no es una moda ni una corriente pasajera. Estamos viviendo un repunte de la ultraderecha, el discurso del odio y la reducción de derechos, pero el machismo siempre ha sido estructural, un elemento consustancial al sistema social capitalista. Neoliberalismo y desigualdad van de la mano, y las mujeres lo padecen más, lo admitamos o no”, ha apuntado.

Dentro del conjunto de las mujeres, Podemos incide la condición especialmente vulnerable de algunos colectivos.

“Siendo mujer ya lo tienes más difícil, pero si además eres una mujer racializada, una mujer migrante, una mujer en riesgo de exclusión social… entonces tu situación es aún más precaria y con todo en contra”, ha señalado.

Por otro lado el partido morado hace hincapié en la batalla cultural y en su transversalidad.

“Sigue habiendo mujeres, y colectivos de ellas, que creen que la reivindicación y la defensa de sus derechos no va con ellas, que les es ajeno todo este asunto, o que no sirve de nada, y es vital que comprendan que esta lucha es de todas y de todos, que afecta a la sociedad en su conjunto”, ha apuntado Sanz.

“En más triste de los casos hay muchas mujeres que, aunque querrían, ni siquiera pueden tomar parte en esta batalla, y se lo debemos, tenemos que pelear para que ellas puedan estar un día en el frente con nosotras”, ha reiterado.

El portavoz ha asegurado como colofón que la lucha de las mujeres “es parte fundamental de los combates sociales, no se entiende lo uno sin lo otro. Nos hallamos en medio de una ola de reaccionarismo, de injusticia y desigualdad, y ya ha quedado ampliamente demostrado que al fascismo se lo para con más derechos. Los pasos serán siempre hacia adelante, jamás podemos consentir que nos hagan retroceder”.

Este sábado 8 de marzo tendrá lugar un concierto del dúo “Monipolio” a las 13:30 horas en la plaza Mariano Granados; en caso de lluvia se trasladará al Centro Cultural Gaya Nuño.

Ya por la tarde la manifestación de Soria partirá de la Plaza Mayor a las 20:00 horas.